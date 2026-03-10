Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Bakan Işıkhan: Hastanelerimiz otel konforunda hizmet sunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık altyapısındaki büyük dönüşüme dikkat çekerek, modern hastanelerin artık vatandaşlara otel konforunda hizmet sunduğunu ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2026 21:22, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 21:24
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hayata geçirilen sosyal güvenlik reformuyla Türkiye'nin sağlık sisteminin artık dünyada örnek bir modele sahip olduğunu belirterek, "Hastanelerimiz, otel konforunda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor ve inşallah geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesince Selimiye Kampüsü'nde (SBÜ) düzenlenen iftar programında konuşan Işıkhan, bakanlık olarak Türkiye'nin hem istihdam hem sosyal güvenlik sisteminin geliştirilmesi noktasında çalışma ve reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Işıkhan, "2008 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformuyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik hizmetlerimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Şimdi sağlık sistemini değerlendirdiğimizde, artık dünyaya örnek olacak bir modele sahibiz. Hastanelerimiz, otel konforunda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor ve inşallah geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ı ve ekibini içtenlikle tebrik eden Işıkhan, "Daha önce dört kıtada ve birçok ülkede kampüsü bulunan ve en son Özbekistan'da birlikte olduğumuz hocamızla birlikte, orada sağlık hizmetlerinin ve üniversitemizin bu kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmasından dolayı büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler de bu gurura sahip olmalısınız çünkü siz de bu üniversitenin öğrencilerisiniz, mensuplarısınız, büyük bir sağlık ailesinin birer ferdisiniz." diye konuştu.

Programa, SBÜ Rektörü Aydın, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

