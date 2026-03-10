Lise öğrencilerinden kendi hazırladıkları yiyeceklerle bin kişilik iftar

Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
İstanbul'un havası alarm veriyor: İşte havası en temiz ve kirli ilçe!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Lise öğrencilerinden kendi hazırladıkları yiyeceklerle bin kişilik iftar

İzmir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşatmak için kendi hazırladıkları yemekleri Konak Meydanı metro girişinde vatandaşlara ikram etti. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin de katıldığı etkinlikte bin kişilik iftar yemeği dağıtıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2026 22:26, Son Güncelleme : 10 Mart 2026 22:29
Yazdır
Lise öğrencilerinden kendi hazırladıkları yiyeceklerle bin kişilik iftar

İzmir'de Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla kendi hazırladığı yemekleri iftar saatinde Konak Meydanı metro girişinde vatandaşlara ikram etti. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin katılımıyla düzenlenen iftar standında öğrencilerin emekleriyle hazırlanan bin kişilik çorba, pilav, pide ve tahin helvasını Konak Meydanı'nda vatandaşlara dağıtıldı. Organizasyona ise Salih İşgören Eğitim Kampüsü, 5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Nevvar-Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit İdari Ataşe Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katkı sağladı.

Stantta öğrencilere yardım eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Bugün İzmir Milli Eğitim ailesi olarak 'Maarif'in Kalbinde ramazan etkinlikleri' kapsamında meslek lisesi öğrencilerimizin hazırlamış oldukları yemekleri İzmir'in vatandaşlarına ikram ederek orucumuzu açacağız. Öğrencilerimiz hazırladıkları yiyecekleri ikram ederken paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin, adaletin, şefkatin bir arada olmanın duygularını hem çocuklarımız yaşayacaklar, yaşatacaklar hem de vatandaşlarımıza bunu aktaracaklar" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜZEL BİR EVLAT OLARAK RAMAZANI BİLMELERİ ÇOK KIYMETLİ'

'Ramazan, 11 ayın sultanı dediğimiz bir ay ve çocuklarımızın bu şekilde karşılık vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti' diyen Yahşi, "Çocuklarımızın sadece aklı değil, kalb-i selim, güzel bir evlat ve vatandaş olarak gaziliği, şehadeti, ramazanı bilmeleri bizim için çok kıymetli. Bugün İzmir'in tam merkezi Konak'taki otobüs duraklarında, işten sonra evlerine giden ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için bin kişilik yemek iftarımız, ikramımız oldu. Bunun için hem okul müdürlerimize, yöneticilerimize, öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize bu güzel duyguyu paylaştıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'YİYECEKLERİ HAZIRLARKEN DE ÇOK MUTLULUKLA HAZIRLADIK'

Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğrencisi Atakan Vural (18), "Arkadaşlarımızla sabahtan pilavımızı yaptık. Daha sonra farklı usta öğreti arkadaşlarımla çorbamızı yaptık. Onlarla birlikte hep beraber iftar yemeği vereceğiz, çok güzel ve hayatımızda bir kere yaşayabileceğimiz bir duyguydu. Hazırlarken de çok mutlulukla hazırladık" ifadelerini kullandı.

Aynı okulda okuyan Mehmet Karaoğlu (16), "Okulumuz yiyecekleri hazırladı. İftar vakti geldiğinde dağıtımımızı yapacağız. Böyle bir etkinliğe katıldığım için heyecanlıyım" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber