Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'

HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
MSB: Malatya'ya patriot konuşlandırılıyor
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Hakim, her dosyayı bilirkişiye gönderemeyecek. Raporlara süre sınırı getiriliyor.
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
Benzine bir zam daha geliyor: Tarih belli oldu
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
İçişleri'nde yeni dönem: Güne operasyon haberiyle başlanmayacak
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Diplomatlara terfide ikinci yabancı dil şartı getirildi
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Bakan Tekin, '180 iş günü' vurgusu yaptı: Öğretmenler 'ara tatil'i istiyor
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta zam geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Denizli'de gün içinde korkutan depremler
Ana sayfaHaberler Dünya

Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'

Yeni adıyla X yaygın kullanımıyla Twitter'ın yapay zeka botu Grok'un son dönemlerde verdiği yanıtlar tartışma konusu oldu. Özellikle İsrail ya da ABD üslerine düşen gerçek füze görüntülerinin neredeyse tamamını 'yanlış, sahte ya da eski' olarak niteleyen Grok, İran'a yönelik saldırılarda ise tersi bir tutum izliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Mart 2026 00:41, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 00:43
Yazdır
Grok'un savaş dili: İsrail ve ABD noktalarına düşen füzeleri 'karartıyor'

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde verdiği yanıtlar bölgede çok riski bir dönemin fitilini ateşledi. Bazı uzmanların 'En geç 96 saatte biter' iddiası ise geçtiğimiz gün itibariyle boşa çıktı. Gerek ABD-İsrail cephesi gerek İran'dan gelen açıklamalar savaşın haftalarca sürebileceğini gösteriyor.

Elbette bu savaşın en çok takip edildiği alanlardan biri sosyal medya. Yaygın bilinen adıyla Twitter yeni ismiyle X platformu da her gün on milyonlarca paylaşıma ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla atılan füzeler, vurulan askeri-sivil noktalar, hedef alınan üsler gibi savaşı doğrudan etkileyen olaylarla ilgili en büyük bilgi akışlarından biri de söz konusu platformda gerçekleşiyor.

Grok'un savaş dili nasıl anlaşılmalı?

Bilindiği üzere X platformu geçtiğimiz yıllarda kendi yapay zeka robotu olan Grok'u devreye aldı. Aradan geçen zaman içinde Grok ile ilgili yapılan ve yapılmayan güncellemeler de kamuoyunda sıkça tartışıldı.

Grok'un bir doğrulama aracı olmadığını net bir şekilde anlayamayan sosyal medya kullanıcıları İran-İsrail-ABD arasında devam eden savaşla ilgili de pek çok detayı Grok'a sormaya başladı.

Savaşın ilk günlerinde özellikle videolarla ilgili daha detaylı ve isabetli bilgiler paylaşan Grok, aradan geçen zaman içinde daha farklı bir profil sergilemeye başladı.

Özellikle son günlerde İran'a düşen videoları 'olumlu bir dille doğrulayan' Grok, İsrail'e ya da ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerine düşen füzelere ait kanıt niteliğindeki görüntüleriyse 'eski, sahte, yanlış' olarak niteleyen bir dil kullanımına geçti.

'Grok bu doğru mu?' çıkmazı

Tam da bu noktada farklı bir sorun daha ortaya çıkıyor. Çünkü Grok'un kendisine sorulan 'Bu doğru mu?' sorularına verdiği yanıt çok sayıda kullanıcı tarafından 'kesin doğru' olarak kabul ediliyor. Hal böyle olunca yanlış bilgi Grok eliyle bir anda hızla yayılıyor ve çok geniş kitleler manipüle ediliyor.

Grok'un adeta bir 'teyit hattı' gibi kullanılması ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu gibi süreçlerde Grok'a sormak yerine daha güvenilir olan basın kuruluşlarına ya da birincil kaynaklara bakılması önemle tavsiye ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber