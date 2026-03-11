Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 08:00, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 08:01
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de merkez üssü Denizli'nin Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Denizli sallanmaya devam ediyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde 9 Mart sabahı 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmıştı.