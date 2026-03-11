Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
Bakan Bolat: Türkiye'deki OSB sayısı 370'e yükseldi
Erkek müşterileri 'damsız' almayan işletmeye üst sınırdan ceza
2 polis memuru yaralayan cinayet şüphelisine 329 bin lira ceza
Avrupa'da 6 merkezden biri, Türkiye'de tek
e-Nabız'da İlacın hangi eczanede olduğu öğrenilebilecek
Devlet Bahçeli: Kürt kardeşlerim paralı askerlik yapmaz
Tek kullanımlık plastiklere yasak

Türkiye, çevre politikalarında yeni bir döneme hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltacak düzenlemelere hız verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Mart 2026 08:28, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 08:31
Tek kullanımlık plastiklere yasak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025-2028 Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı ile Tek Kullanımlık Plastikler, Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler Yol Haritası çerçevesinde, tek kullanımlık plastiklerin kullanımını azaltacak düzenlemelere hız verdi.

Bakanlık, Sıfır Atık Hareketi kapsamında uyguladığı Depozito Yönetim Sistemi ile içecek ambalajlarının geri dönüşümünü teşvik ederken, su kaynaklarına ve çevreye en fazla zarar veren ürünlerin kullanımına son vermeyi hedefliyor. Bu sayede yıllık 1,5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salınımı önlenecek ve yaklaşık 1,5 milyar TL'lik atık yönetim maliyetinden tasarruf sağlanacak. Taslak, kurumların görüşüne açılmasının ardından yıl içinde yürürlüğe girecek.

CAM VE PORSELEN ÖNE ÇIKIYOR

İlk aşamada yasak kapsamına girmesi planlanan ürünler arasında plastik çatal, bıçak ve kaşık, yemek çubukları, plastik tabaklar, köpük gıda kapları, içecek kapları ve bardaklar, plastik karıştırıcılar, pipetler ve çubuklu kulak pamukları yer alıyor. Bu ürünlerin yerine cam, porselen, ahşap ve karton gibi çevre dostu alternatifler teşvik edilecek.

Düzenlemenin ikinci aşamasında ise tamamen yasak yerine kısıtlama ve etiketleme uygulamaları devreye girecek. Kısmen plastik içeren ürünlerde tüketimin azaltılmasına yönelik sınırlamalar ve bilgilendirme işaretleri uygulanacak.

Türkiye İstatistik Kurumunun araştırmasına göre, vatandaşların büyük çoğunluğu tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasını destekliyor. Araştırmada, vatandaşların %77,65'i günlük hayatta plastik kullanımının azaltılmasını isterken, %72,52'si bu ürünleri daha az satın almayı planlıyor. Katılımcıların %76,40'ı bazı plastik ürünlerin kısıtlanmasını, %60,02'si ise tamamen yasaklanmasını faydalı buluyor. Ayrıca %78,71'i kağıt, karton ve ahşap; %80,12'si ise metal, porselen ve seramik gibi tekrar kullanılabilir ürünlerin kullanımını destekliyor.

Cemal Emre Kurt

