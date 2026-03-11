Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Türkiye'nin emekli cenneti ilinde hırsızlık yaşanmıyor

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip vilayeti Sinop, sosyal güvenlik kayıtlarına göre emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği iller sıralamasında Türkiye 2.'si oldu. Her bir çalışana karşılık 1,17 emeklinin düştüğü şehirde vatandaşlar; asayiş olaylarının azlığı, komşuluk ilişkilerinin güçlü olması ve yüksek huzur için Sinop'u tercih ediyorlar. Aktif çalışma hayatını bırakanların, güvenlik ve uygun fiyatlar için tercih ettiği Sinop, emekli şehri ünvanını almaya başladı.

Haber Giriş : 11 Mart 2026 08:35, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 09:51
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri, Sinop'taki demografik değişimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Emekli sayısının aktif sigortalı sayısını geçtiği iller sıralamasında Zonguldak zirvede yer alırken, Sinop 57 bin 5 çalışana karşılık 66 bin 273 emekli ile 2. sıraya yükseldi.

Listenin üçüncü sırasında ise Balıkesir bulunuyor. Emekliler, Sinop'un huzurlu yapısının emekliler için bir çekim merkezi olduğunu, ancak çalışan genç nüfusun azalmasının şehri bir "emekli kenti" haline getirdiğini vurguladı.

KARAVANIMIN KAPISI DAHİ AÇIK, HIRSIZLIK NEDİR GÖRMEDİM

Emekli olduktan sonra yazlarını Sinop'ta karavanda geçiren İsmail Hakkı İlik, şehrin güvenliğine dikkat çekerek, "Genelde yazları Sinop'ta geçiriyorum. Sinop'un emekliler için cazip hale gelmesinin sebebi güvenli, sakin, ortamının ve denizinin güzel olması. İnsanlarının anlayışlı, hoşgörülü olması"

"Karavanda kalıyorum, karavanımın kapısı dahi açık; hiçbir zaman hırsızlık, kapkaç gibi olaylara rastlamadım. Benim burayı tercih etmemin nedeni güvenli, düzenli ve denizinin temiz olması. İnsanların güvenli bir şekilde yaklaşması" dedi.

KAPIMIN ÜSTÜNDE ANAHTARIMI UNUTUYORUM, KOMŞUM KAPIMI ÇALIYOR

Aslen Antalyalı olan ve 44 yıl önce tayini çıkarak geldiği Sinop'a emekliliğinde yerleşme kararı alan Mahmut Yücedağ, kenti şu sözlerle anlattı: "Sinop sakin bir yer emekliler için. Tekstil ürünlerinin fiyatı biraz yüksek ama emekli olarak rahat bir şekilde gezilecek yerleri var. Konuşulacak elit insanları da var. Bir arada yaşayabileceğin çok sosyal bir kentimiz."

"Ben Sinop'a 1982'de geldim o zaman Ayancık'ta göreve başladım. 2021'de merkeze geldim. Sinop o zaman 28 bin nüfusluydu şimdi 60 bin nüfuslu olmuş. Sinop'a yerleşme kararı verdim, şu an Sinop'tayım. Sinop'ta emeklinin olması bu nedenle doğal bir şey. "

"Ben kapımı hiç kilitlemesem, kapımın üstünde anahtarım kaldığı zaman, komşum hemen kapımı çalıyor 'sen anahtarını unutmuşsun' diyor. Ama benim geldiğim yerde gündüz evdeyken arkadan kapıyı kilitlememişsen kapını açıp içeri giriyorlardı."

Sinop'ta herkes birbirini tanıyor, az nüfus olduğu için rahatız. Bu nedenle Sinop tercih edilir bir şehirdir."

