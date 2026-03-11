Ankara'da deprem meydana geldi
Siyasi

CHP'li Erdoğdu 1.2 milyon dolarlık rüşvet sorusuna yanıt veremedi!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk davasında 2 gün geride kaldı. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davası tutuklu sanıkların savunmaları alınması ile devam ederken CHP'li Aykut Erdoğdu hakim karşısına çıktı. Rüşvete aracılıkla suçlanan CHP'li Erdoğdu, 1.2 milyon dolarlık rüşvet sorusuna cevap vermedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Mart 2026 08:37, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 08:43
CHP'li Erdoğdu 1.2 milyon dolarlık rüşvet sorusuna yanıt veremedi!

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun liderliğini yaptığı öne sürülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci gününde, 107 tutuklu sanığın savunmaları alınmaya başlandı.

İlk isim Şile'deki biyometalizasyon tesisini yapan Vega Hereko firmasının tadilat izni verilmesi için bağış adı altında 1.2 milyon dolar rüşvet aldığı ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'e teslim ettiği iddiasıyla "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

- SANIK ERDOĞDU DOSYASINDA, ERTAN YILDIZ VE SERKAN AYDIN İTİRAFÇI...

İtirafçılar Ertan Yıldız ve Serkan Aydın'ın ifadelerinde para teslimatıyla ilgili belirttikleri tarihlerle baz kayıtlarının örtüşmesi, dikkat çeken detaylar arasında yerini aldı. Erdoğdu savunmasında ise bu iddiaları reddetti.

- İTİRFÇI BEYANI, BAZ İSTASYON VERİLERİYLE ÇAKILIYOR, TESADÜF MÜ

Duruşma savcısı, rüşveti verdiğini itiraf eden Serkan Aydın'ın beyanını hatırlattığı Erdoğdu'ya, "1 Haziran 2020 tarihinde Ankara'da rüşvet iddiasına ilişkin Serkan Aydın ile baz istasyon verileri çakışıyor. Ertesi gün, yani 2 Haziran 2020 tarihindeyse, İstanbul'da parayı teslim ettiniz iddiası ile iddia edilen ortak bazımız var. Kaldı ki 1 Haziran 2020 tarihinde sözleşme devrine izin verildi. Tüm bu süreçle ilgili olarak iddialarının baz kayıtları ile tespit edilmesinin tesadüf haricinde nasıl yorumlarsınız?" sorusunu yöneltti.

- İŞ İNSANINA PARA VERMESİ İÇİN TELKİNDE BULUNDUNUZ MU?

Bu esnada Erdoğdu'nun avukatı, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini belirterek soruya itirazda bulundu. Erdoğdu, cevap vermeme hakkını kullandı.

Savcı "Genel başkan yardımcısı görevinize dayanarak bu eyleme dayalı konu yaşanmış, bu tarz konulara dahil olur musunuz? İş insanına para vermesi için telkinde bulundunuz mu?" şeklinde soru sordu. Erdoğdu, "Hayır kamu yararı olması lazım" karşılığını verdi.

Savcı, "Ankara'da paranın teslim alınması ve ertesi günü İstanbul'da teslim edilmesi"ne ilişkin soru yöneltti. Sessizliğe bürünen Erdoğdu'nun avukatı, yine itirazda bulundu. Bu arada iki gün boyunca duruşmaları provoke etmeye çalışan İmamoğlu da soruşturma sürecinde ve iddianamenin hazırlanmasıyla dosyadaki vurgunu haber yapan medya kuruluşlarını hedef aldı.

