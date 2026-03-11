Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen bazı kişiler hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize SuçlarlaMücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde belediyeye giden ekipler arama yaptı. Bazı görevliler hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan gözaltına alındı.

DÖŞEMAALTI BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON

Öte yandan Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi'nden de operasyon haberi geldi. Yapılan asfalt ve kaldırım ihalesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yaklaşık 125 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği kaydedildi.

