Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
TŞOF'tan 'yeni plakalar standartlara uymuyor' iddiasına açıklama
YÖK'ten İran'daki Türk öğrenciler için açıklama
AYM'de görev değişimi: Yeni başkanvekili belli oldu
Ara tatilin kaldırılmasına öğretmenlerin yüzde 88'i karşı
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiği bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyüktür. Kriz dönemlerinde yapılan en küçük hatanın dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabildiğini unutmamak gerekiyor" dedi.

Haber Giriş : 11 Mart 2026 11:11, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 11:12
İletişim Başkanı Duran, İletişim Başkanlığınca bir otelde medyanın Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri için verilen iftara katıldı.

Ankara temsilcileri ve Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ile iftar programında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Duran, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iletişim gündeminde çok sayıda konuya vaziyet etmek durumundayız. Bu bir yönüyle bir devlet sorumluluğu ama diğer yönüyle baktığımızda hepimizi de içine alan çok genel bir kamu sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yerine getirirken, bir ilke olarak, bir prensip olarak sürekli basın mensuplarıyla temas halinde olan, kapıları açık ve iletişimi güçlü bir konumda olmaya çalışıyoruz. Dünyanın giderek daha kırılgan ve krizlere açık bir dönemden geçtiği bu süreçte, doğru ve teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyüktür. Kriz dönemlerinde yapılan en küçük hatanın dahi büyük yanlış anlamalara ve ciddi sonuçlara yol açabildiğini unutmamak gerekiyor."

"Amacımız, devletimizin politikalarını doğru şekilde aktarmak"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde diplomasiden güvenliğe, ekonomiden bölgesel ve küresel barış girişimlerine kadar pek çok alanda yoğun bir gündem yürüttüğüne dikkati çeken Duran, "Türkiye'nin küresel ölçekte artan etkisi, iletişim alanında da güçlü, koordineli ve etkin bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. İletişim Başkanlığı olarak amacımız, devletimizin politikalarını ve faaliyetlerini hem milletimize hem de uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve güvenilir şekilde aktarmaktır. Dezenformasyonla mücadele artık yalnızca medya alanının değil, aynı zamanda demokrasi, güvenlik ve toplumsal huzurun da önemli bir parçasıdır. Bu nedenle sorumlu, dengeli ve teyit edilmiş bilgiye dayalı habercilik her zamankinden daha kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"Reklamlar konusunda da bir çalışma yürütüyoruz"

İletişim Başkanlığı olarak temel amaçlarının gazetecilerin işini kolaylaştırmak, özlük haklarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve gerekli bütün alanlarda basın mensuplarını desteklemek olduğunu vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Habercilik yapmanın zorlukları var. Yurt dışında yaşanabilecek sıkıntılar var. Biz oralarda her zaman sizin yanınızdayız. Bu kapsamda basın kartı ve basın trafik kartlarının düzenlenmesi, akreditasyon işlemleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda medya koordinasyonunun sağlanması, sahada yönlendirme ve bilgilendirme hizmetleri gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede bazı arkadaşlarımızın da içinde olduğu basın kartı komisyonunun yapısını genişlettik, basın kartı alımını hızlandırdık. Bekleme süresini kaldırdık ve sürekli basın kartı için gerekli mesleki hizmet süresini 18 yıla indirdik. Tabii bu düzenlemeleri ifade ederken, medya sektöründe çalışan arkadaşlarımızın gerek özlük hakları gerekse çalışma şartları konusunda bazı sorunlarla karşı karşıya olduklarının da farkındayız. Bu sorunların çözümü noktasında sorumluluk almaya ve gerekli adımları atmaya hazırız. Ayrıca, sektör açısından son derece önemli olan reklamlar konusunda da bir çalışma yürütüyoruz."

Sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Duran, her zaman basın mensuplarının yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

