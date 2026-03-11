Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Son 2 ayda yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşyaya el konuldu

Ticaret Bakanlığı ekiplerince, ocak-şubat döneminde yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 11:47, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 12:06
Yazdır
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı, haksız ve kaçak ticaretin önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, tütün, tütün mamulü, içki, tekstil, kumaş, değerli maden, araç ve makine başta olmak üzere birçok kaçak eşyaya el konuluyor.

Vatandaşların ve özellikle gençlerin tütün ve uyuşturucu başta olmak üzere zararlı maddelerden korunması, yasa dışı ticaretin yerli ve milli üretime zarar vermesini veya rekabet şartlarını bozmasını engellemek amacıyla yapılan bu çalışmalarda önemli miktarlarda ve değerde kaçak eşya ele geçiriliyor.

Bu doğrultuda Bakanlığa bağlı ekipler, geçen yıl araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürün grubunda toplam 98,5 milyar liralık kaçak eşyaya geçit vermedi.

Şubatta 9,3 milyar liralık kaçak eşyaya el konuldu

Bakanlık verilerine göre bu yılın 2 ayında yaklaşık 17 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Ocakta bu eşyaların değeri 7,7 milyar lira, şubatta 9,3 milyar lira olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde özellikle tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 28,2 milyon liralık 667 bin 579 paket ürün ele geçirildi.

Bu kapsamda 2 ayda toplam 23,6 milyon liralık 281 bin 587 sigara paketine, 562,7 bin liralık 1927 puroya, 2,8 milyon liralık 1530 paket tütüne el konuldu.

Ekipler ayrıca, 1,1 milyon lira değerinde 376 bin 737 sigara kağıdı paketi ve 221,3 bin liralık 5 bin 798 sigara filtresi ele geçirdi.

Kaçak elektronik eşyalara da geçit verilmedi

Diğer ürün gruplarına bakıldığında aynı dönemde ele geçirilen araçların değeri 591,3 milyon lira, elektronik eşyanın tutarı 282,5 milyon lira, akaryakıtta 29,7 milyon lira, gıdada 168,2 milyon lira, tekstilde 599,7 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Öte yandan sahte belgeden tarihi esere, makine ve aksamından uyuşturucuya kadar birçok kaçak eşyaya da el konuldu.

Ekipler, ülke genelinde gerek rutin kontroller gerekse şüpheli durumlarda operasyonlarını gerçekleştirirken kaçakçılıkla mücadeleye vatandaşlardan da destek alınıyor.

Vatandaşlar, "Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı"nı 7 gün 24 saat ücretsiz arayarak bildirimde bulunabiliyor. Bu hattın yanı sıra Bakanlığın çevrim içi ihbar sayfası da kullanılabiliyor. Bu sayfaya "https://ticaret.gov.tr/onlineihbar" adresinden erişilebiliyor.

