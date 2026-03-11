Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi

Tekirdağ Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan kontrolde, ürünlerin gıda güvenliği kurallarına uygun olmayan şartlarda taşındığı belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, etiket, fatura ve irsaliyesi bulunmayan, sağlıksız olduğu değerlendirilen toplam 2 bin kilogram baklava yapımında kullanılan kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi.

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenen ürünler, imha edildi.

Ürün sahibine ise idari para cezası uygulandı.