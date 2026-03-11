Altaylı: İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 8 Şubat'ta ameliyat olduğunu köşe yazısında duyurmuştu.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde uzun bir operasyondan sonra bir-iki müdahale daha yapıldığını söyleyen Ortaylı 15 Şubat'ta şunları yazmıştı:

* Geçen haftaki ameliyat başarılı geçti demiştim. Sevimli, çalışkan hemşireler işlerinin başındaydı.

* Bu pazar gecesi ise birden fenalaştım. Koğuşta hastabakıcı Sevim Hanım, Dr. Şevval Kanlı, hemşirelerden Tuğba ve Çağla hanımlar hepsi birden beni ıstırabımdan kurtarmak için seferber oldular. Yeni bir ameliyata aldılar. Ani kanama durdu. O an insan, bu memlekette hala işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor.

* Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa'ya (Mustafa Kemal Atatürk) telgraf çekeceğim: "Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır."

Altaylı: Dualarınızı esirgemeyin

Gazeteci Altaylı internet sitesindeki yazısında Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti:

"Canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

Ortaylı'nın Ailesi de Sosyal Medya Hesabından Sağlık Durumuna İlişkin Paylaşım Yaptı