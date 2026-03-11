Talip Geylan: Emeklilik hakkı kazanan 123 bin öğretmen göreve devam ediyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan ve emeklilik hakkını elde etmiş olmasına rağmen görevine devam eden öğretmen sayısının 123 bin 724 olduğuna dikkat çekerek, ekonomik gerekçelerle öğretmenlerin emekli olmak istemediğini belirtti.

Öğretmenlerin emekli olduklarında alacakları maaşın, görevdeyken elde ettikleri ücretin yaklaşık yüzde 45'i seviyesine tekabül ettiğini kaydeden Geylan, emekli şartlarının iyileştirilmesini istedi. Ayrıca Geylan, öğretmenlerin emekli olmaları halinde alacakları maaşın, çalışırken elde ettikleri ücretin neredeyse yarısına tekabül ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"10 binlik atama kontenjanlarıyla hangi derde derman olacağız?"

Öğretmenlerin emekli olması durumunda genç öğretmenlere de istihdam imkanı doğacağını belirten Geylan, "Yıllardır söylüyoruz. Ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları, yani her türlü ilave ödeme emekliliğe esas kazanca dahil edilmeli ki, emekli maaşları ve ikramiyesi makul seviyeye gelebilsin. MEB bünyesinde 123 bin 724 öğretmenimiz, emekli olma hakkını elde ettiği halde fiilen göreve devam ediyor. Bu meslektaşlarımızın kahir ekseriyeti, haklı olarak ekonomik gerekçelerle emekli olmaktan imtina ediyor. Çünkü halihazırda emekli olduklarında alacakları maaş, çalışırken elde ettikleri ücretin neredeyse yüzde 45'ine tekabül ediyor. Oysa emeklilik şartları iyileştirilmiş olsa, yıllarca Türk eğitimine hizmet etmiş bu öğretmenlerimiz hayatlarının son deminde huzur ve rahatlıkla emeklilik yaşamına devam edebilecekler. 100 bini aşkın öğretmenimiz emekli olabilse, bir o kadar genç meslektaşımıza istihdam imkanı doğacak. 500 bini aşkın fakülte mezunu öğretmen adayı atama beklerken, 10 binlik atama kontenjanlarıyla hangi derde derman olacağız?" ifadelerine yer verdi.