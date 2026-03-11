Talip Geylan: Emeklilik hakkı kazanan 123 bin öğretmen göreve devam ediyor

Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Talip Geylan: Emeklilik hakkı kazanan 123 bin öğretmen göreve devam ediyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 123 bin 724 öğretmenin emeklilik hakkı kazanmasına rağmen görevini sürdürdüğünü açıkladı. Emekli maaşlarının, çalışırken alınan ücretin yaklaşık yüzde 45'ine kadar gerilediğine dikkat çeken Geylan, bu ekonomik uçurumun öğretmenlerin emekli olmasının önündeki en büyük engel olduğunu ve sistemde tıkanıklık yarattığını vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 15:38, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 16:19
Yazdır
Talip Geylan: Emeklilik hakkı kazanan 123 bin öğretmen göreve devam ediyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan ve emeklilik hakkını elde etmiş olmasına rağmen görevine devam eden öğretmen sayısının 123 bin 724 olduğuna dikkat çekerek, ekonomik gerekçelerle öğretmenlerin emekli olmak istemediğini belirtti.

Öğretmenlerin emekli olduklarında alacakları maaşın, görevdeyken elde ettikleri ücretin yaklaşık yüzde 45'i seviyesine tekabül ettiğini kaydeden Geylan, emekli şartlarının iyileştirilmesini istedi. Ayrıca Geylan, öğretmenlerin emekli olmaları halinde alacakları maaşın, çalışırken elde ettikleri ücretin neredeyse yarısına tekabül ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"10 binlik atama kontenjanlarıyla hangi derde derman olacağız?"

Öğretmenlerin emekli olması durumunda genç öğretmenlere de istihdam imkanı doğacağını belirten Geylan, "Yıllardır söylüyoruz. Ek ders ücretleri, uzman ve başöğretmenlik tazminatları, yani her türlü ilave ödeme emekliliğe esas kazanca dahil edilmeli ki, emekli maaşları ve ikramiyesi makul seviyeye gelebilsin. MEB bünyesinde 123 bin 724 öğretmenimiz, emekli olma hakkını elde ettiği halde fiilen göreve devam ediyor. Bu meslektaşlarımızın kahir ekseriyeti, haklı olarak ekonomik gerekçelerle emekli olmaktan imtina ediyor. Çünkü halihazırda emekli olduklarında alacakları maaş, çalışırken elde ettikleri ücretin neredeyse yüzde 45'ine tekabül ediyor. Oysa emeklilik şartları iyileştirilmiş olsa, yıllarca Türk eğitimine hizmet etmiş bu öğretmenlerimiz hayatlarının son deminde huzur ve rahatlıkla emeklilik yaşamına devam edebilecekler. 100 bini aşkın öğretmenimiz emekli olabilse, bir o kadar genç meslektaşımıza istihdam imkanı doğacak. 500 bini aşkın fakülte mezunu öğretmen adayı atama beklerken, 10 binlik atama kontenjanlarıyla hangi derde derman olacağız?" ifadelerine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber