Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Kura çekimine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekimi, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak tarafından yapıldı.

Kurada Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor seri başı olarak yer alırken; Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor seri başı olmayan takımlar olarak kura çekimine katıldı.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle sonuçlandı:

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği

Samsunspor - Trabzonspor

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği / Samsunspor - Trabzonspor galibi

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor / TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe galibi

Kupada çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan tarihlerinde, yarı final müsabakaları ise 12-13-14 Mayıs'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

HACIOSMANOĞLU: TEMİZ BİR FUTBOL VE SAĞLAM BİR MİRAS BIRAKMA SORUMLULUĞUMUZ VAR

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bugün burada Türk futbolunun en önemli markalarından Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi heyecanını birlikte yaşıyoruz. Amatörden Süper Lig'e kadar geride kalan turlarda mücadele eden, milyonlarca taraftarın futbol hasretini dindiren ve bu tura renk katan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Son 8 takım arasında kalan ekiplerimize bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Çıktığımız bu yolda futbol ailemizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket etmeyi ve ortak değerler etrafında buluşmayı öncelik edindik. Bu amaçla futbolumuzun birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi ve herkes için güven veren bir ortam oluşturmaya çalıştık. Amacımız ülkemizin eşsiz potansiyelini sahaya en güzel şekilde yansıtmak, Türk futbolunu hak ettiği uluslararası konuma ulaştırmaktır. Çünkü çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize yalnızca kupa zaferleri değil, temiz bir futbol ve sağlam bir miras bırakma sorumluluğumuz var. Futbol, güçlü bir ekonomiye ve zengin bir kültüre sahip milyonları etrafında toplayan dev bir organizasyondur. Güçlü futbol yapılarının en önemli destekçileri ise sponsorlardır. İş ortaklarımızın desteği kulüplerimizin, liglerimizin ve organizasyonlarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşmasının önemli unsurlarındandır. Bu yapının gelişmesi futbolumuzun hem sportif hem de finansal açıdan güçlenmesi için vazgeçilmezdir" diye konuştu

Türkiye Kupası'nın futbolcular için önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu şöyle devam etti:

"Türkiye Kupası bu özelliğiyle futbolumuzun en büyük markalarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Bu kupayı 162 yıllık köklü ve geleneğe sahip ülkemizin bayrak kurumlarından olan Ziraat Bankası'nın ismiyle özdeşleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu günden bu yana ülkesinin ve milletinin yanında olan Ziraat Bankası'nın verdiği destek sayesinde gençlerimize ve ülkemize daha büyük fırsatlar sunma imkanı buluyoruz. Hepinizin bildiği gibi A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılım yolunda önemli son iki maçı var. Allah'ın izniyle teknik direktörümüz Montella'nın yönetiminde A Milli Takımımız bizleri onurlandıracak ve 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini alacaktır. Bu maçlar öncesinde tüm taraftarlarımızı ve futbol paydaşlarımızı tek yürek olmaya davet ediyorum. Burası futbolun zirvesi; o zirvede yer alarak Türk futbolunun gücünü dünyaya göstermek istiyoruz. Bizim için ayrı bir gurur vesilesi Kadın Milli Takımımız oldu. Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları ilk maçı kazandılar. İnşallah bundan sonraki maçları da alacaklar ve aldıkları güzel sonuçlarla Türk kadınının gücünü bir kez daha dünyaya göstereceklerdir"

ALPASLAN ÇAKAR: SPORU VE SPORCULARI DESTEKLEMEYE BUNDAN SONRA DA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise sporun toplumsal önemine dikkat çekerek, "Ziraat Bankası olarak sporun birleştirici gücüne ve toplum üzerindeki olumlu etkisine yürekten inanıyoruz. Bu anlayışla yalnızca futbola değil, ülkemizin farklı spor branşlarına da hem sponsor oluyoruz hem de yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası organizasyonuna tam 17 yıldır aralıksız olarak ana sponsor, Ziraat Bankası olmaya devam ediyor. Biz bunu sadece bir sponsorluk olarak değerlendirmiyoruz. Bu, bizim Türk sporuna duyduğumuz güçlü bağlılığın ve sorumluluğun bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz kura çekimiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan daha da artacak. Çeyrek final ve yarı final mücadeleleri futbolseverlere farklı bir rekabet ve yüksek bir futbol kalitesi sunacaktır inşallah. Bu aşamaya kadar gelerek çeyrek finale kalan bütün takımlarımızı yürekten tebrik ediyor ve onlara bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Değerli misafirler, Ziraat Bankası olarak Türk sporunun gelişmesine katkı sağlamaya, sporu ve sporcuları desteklemeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü biz sporun sadece sahalarda oynanan bir oyun olmadığına; birlik, dayanışma ve ortak ruh duygusunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna yürekten inanıyoruz. Temennimiz odur ki, Ziraat Türkiye Kupası bu yıl da futbolseverlere unutulmaz hikayeler yaşatsın. Sahada centilmenlik, tribünlerde dostluk ve Türk futbolunun marka değerine değer katsın" ifadelerini kullandı.

