Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak

TBMM'de açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, ara tatil uygulamasına dair merak edilen soruları da yanıtladı. Bakanlık bünyesindeki izleme ve değerlendirme birimlerinin pedagojik sonuçları takip ettiğini söyleyen Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminerlerini okula gelmeden, online (çevrim içi) olarak tamamlayabileceklerini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2026 15:50, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 15:57
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitime ilişkin tartışmalarla ilgili, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocuklarımızın bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Bizim derdimiz zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesi meselesiydi. Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.

'ARA TATİL SEMİNERLERİ ONLİNE YAPILACAK'

Ara tatil uygulamasına ilişkin soruları da yanıtlayan Tekin, "Attığımız her adımı bakanlık içerisindeki genel müdürlükler bünyesinde bulunan izleme ve değerlendirme daire başkanlıkları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan çalışmaların arzu ettiğimiz sonuçları doğurup doğurmadığını, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığını değerlendiriyoruz. Ara tatiller de bunun içinde. Arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyor. Ara dönemde öğretmen arkadaşlarımız seminerlerini okula gelmeden online olarak yapacaklar. Bunu kendilerine zaten duyurduk" diye konuştu.

