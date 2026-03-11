Yeni yasa oto ses sistemi sektörünü vurdu: Satışlar bitti, söküm başladı!

Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Uzmanlar uyardı: Siber zorbalık çocukların odasına kadar girdi
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
Dünyanın en zenginleri açıklandı: Türkiye'den 40 isim listede!
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
HSK 2026 ana kararnameleri için tarih belli oldu
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
Yemek siparişi platformlarına standart: Ücretlendirme şeffaf olacak
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
İran füzeleri Türkiye'deki NATO sistemlerini test ediyor!
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
AYM'den eczacıların disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeye iptal kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yeni yasa oto ses sistemi sektörünü vurdu: Satışlar bitti, söküm başladı!

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerin ardından, otomobillere yönelik ses ve görüntü sistemleri sektörü durma noktasına geldi. Başkentte faaliyet gösteren esnaf, ağır cezai yaptırımlardan çekinen araç sahiplerinin yeni sistem taktırmak yerine mevcut sistemlerini söktürmek için kuyruğa girdiğini belirterek, ekonomik bir dar boğazla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 16:17, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 16:17
Yazdır
Yeni yasa oto ses sistemi sektörünü vurdu: Satışlar bitti, söküm başladı!
Otomobiller için ses ve görüntü sistemleri satışı ve montajı yapan işletme sahipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından satışların durma noktasına geldiğini ifade ederek, bir düzenleme beklediklerini dile getirdi.

Başkentte oto ses ve görüntü sistemleri satışı gerçekleştiren, montaj ve söküm hizmeti sunan esnaf, söz konusu değişikliğin ardından satışların neredeyse tamamen durduğunu, mesailerinin büyük bölümünü ise sistem söküm işlemlerine ayırdıklarını belirtti.

İşletmeciler, uzun yıllardır bu alana yatırım yaptıklarını ve mevcut durumun ekonomik olarak kendilerini zorladığını kaydetti.

Mevcut müşteri trafiğinin büyük bölümü ise cezai işleme maruz kalmamak için sistemlerini söktürmek isteyen araç sahiplerinden oluşuyor.

"Montaj yaptığımız arabalarda şu anda söküm yapıyoruz"

İşletme sahibi 31 yaşındaki Serkan Öcal, "Bas, hoparlör işlerimiz yeni çıkan yasadan dolayı sıfıra inmiş durumda. Eskiden montaj yaptığımız arabalarda şu anda söküm yapıyoruz." diye konuştu.

Öcal, "Bir hafta öncesine kadar her şey çok güzeldi, akşama kadar belki 20 araba yapıyordum. Ama şu anda yasaklardan dolayı insanlar çekinir hale geldiği için işlerin yarısından çoğu düştü. Ses sistemi işi zaten sıfıra düştü." ifadelerini kullandı.

Bu durumun çözüme kavuşturulmasını isteyen Öcal, "Talebimiz, bu yasal düzenlemenin ruhsata işletme gibi belirli kriterler getirilerek yeniden gözden geçirilmesidir." dedi.

"İş yok denecek kadar az"

İşletmesinin önünde kendi aracından ses sistemini söktüğü anları sosyal medyada paylaşan 25 yaşındaki Fatih Demirci ise trafik ekiplerinin uyarısının ardından söküm işlemine karar verdiğini anlattı.

Demirci, yetkililere seslenerek "Bu konu hakkında artık bir düzenleme gelmesini istiyoruz çünkü evimize ekmek götürüyoruz. 3 ay sonra düğünüm var, ne yapacağız diye kara kara düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yazın işlerin artacağı ümidiyle ellerindeki tüm para ile malzeme aldıklarını belirten Demirci, şimdi ise mağdur olduklarını dile getirdi.

Aracındaki ses sistemini söktüren 20 yaşındaki Eren Yalçın da denetimler nedeniyle sistemleri kullanmaktan vazgeçtiklerini ve ceza yememek için söküm işlemi yaptırdıklarını söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber