Arkadaşları 'top' yaptı, o çöpe atıp ödülü kaptı!

Hatay'da bir lisede yapılan sosyal deneyde yere bırakılan boş pet şişe ile bazı öğrenciler oyun oynarken, çöpe atan öğrenci ise ödüllendirildi.

Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi'nde bulunan Narlıca Anadolu Lisesi'nde okul yönetimi tarafından öğrencilerde çevre bilincini artırmak amacıyla sosyal deney yapıldı. Bu kapsamda okul koridoruna boş bir pet şişe bırakıldı.

9'uncu sınıf öğrencisi Hacer Kurtoğlu, koridorda yürüdüğü sırada arkadaşlarının top olarak oynadığı pet şişeyi fark etti. Kurtoğlu, herkesin bakıp geçtiği şişeyi yerden alarak çöp kutusuna attı.

Öğrencinin çevreye duyarlı davranışı güvenlik kameralarına yansırken, örnek hareketi okul yönetimi ve öğretmenler tarafından takdir edildi.

Sosyal deney kapsamında duyarlı davranışıyla dikkat çeken Hacer Kurtoğlu'na akıllı saat hediye edildi.