"Kademe ilerlemesinin durdurulması" ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası teklifi getirilen personelin savunması vali'mi almalıdır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 08.03.2022 tarih ve 45282608 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, "Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar" başlıklı 126'ncı maddesinin 1'inci paragrafında yer alan; "Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir." ve aynı maddenin 2'nci paragrafında yer alan "Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir. hükümleri ile uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirlenen disiplin amirleri yetkili görülmekle birlikte; daha üst cezalar için farklı bir çerçeve oluşturulduğu, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kurulların kararına dayalı olarak atamaya yetkili amirler veya Valiler tarafından değerlendirip verilebileceği, "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası için de aynı amirler tarafından değerlendirme yapılarak bu yolda istekte bulunulabileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5/1-d maddesinde, 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında disiplin hükümlerinin uygulanması bakımından Valilerin, taşra teşkilatı il ve ilçe kuruluşlarında görevli bütün memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haiz olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğinin "Savunma" başlıklı 30/5'inci maddesinde "Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra soruşturma dosyasını disiplin kuruluna gönderir." ve 30/6'ncı maddesinde "Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin soruşturma süreci sonunda disiplin amiri savunmayı aldıktan sonra ceza verilmesi gerektiği kanaatine varırsa soruşturma dosyasını, kanaatini içeren yazı ile birlikte yüksek disiplin kuruluna gönderir." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 08.03.2022 tarih ve 45282608 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, uygulamada birlik oluşturulması, meydana gelebilecek usul ve değerlendirme hatalarının önlenmesi için savunmayı alacak makam ile ceza teklifi hakkında değerlendirme yapacak makamın aynı olmasının sağlanması ve açılacak davalarda idari yargı yerlerince usul yönünden kurum aleyhine karar verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla hakkında "Kademe ilerlemesinin durdurulması" ve "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası teklifi getirilen personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 130'uncu maddesi ve Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 30/5 ve 30/6 maddeleri uyarınca alınması gereken savunmasının Vali tarafından alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR