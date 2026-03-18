Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Ana sayfaÖğretmen Araştırma Dosyaları

Aylıkla ödül alan personel ödülünü almadan iller arası yer değiştirirse ödül iş ve işlemlerini hangi ile yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.03.2022 tarih ve 45099532 sayılı yazısıyla, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapmakta iken unvan değişikliği sınavı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan, ancak; halen Erzurum'da görev yapan personelin Üstün Başarı Belgesi alması nedeniyle ödül iş ve işlemlerinin kadrosunun bulunduğu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mi yoksa Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce mi değerlendirileceği hususunda görüş yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Mart 2026 00:10, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 11:36
Aylıkla ödül alan personel ödülünü almadan iller arası yer değiştirirse ödül iş ve işlemlerini hangi ile yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.03.2022 tarih ve 45099532 sayılı yazısında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarih ve 45099532 sayılı sayılı görüş yazısında; "2022 yılı Ocak ayında taşra teşkilatı personeli için Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönergenin 12/2 nci maddesi gereğince illerin yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde yirmisi oranında belirlenen kontenjanı, İzmir ilinde Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personel sayısının geçmesi durumunda, anılan yönergenin 14 üncü maddesi gereğince adayların disiplin amirince Ek-2 formundaki kriterlere göre değerlendirilmesi gerekeceğinden, halen ilinizde görev yapan adı geçenin Ek-2 formundaki değerlendirilmesinin, ilinizdeki disiplin amiri ve değerlendirme komisyonunca yapılarak düzenlenen değerlendirme formunun ödül iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması için kadrosunun olduğu İzmir Valiliğine gönderilmesinin sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

