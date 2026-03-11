Erzincan Valisi Aydoğdu izleyenleri duygulandırdı
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun Ramazan ziyaretleri kapsamında gittiği bir evde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Babasını kaybeden ve "Beni kimden isteyecekler?" diye gözyaşı döken Kader'in hikayesi, Vali Aydoğdu'nun "Babalık görevini biz üstleniriz" sözüyle izleyenleri duygulandırdı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla
buluşmaya devam ediyor. Son olarak Yaşargül Hanım'ın mütevazı hanesine misafir
olan Vali Aydoğdu, burada sadece bir sofraya değil, bir genç kızın yüreğindeki
en büyük boşluğa dokundu.
"Beni Kimden İsteyecekler?"
Ziyaret sırasında anne Yaşargül Hanım, kızı Kader ile aralarında geçen duygusal
bir konuşmayı Vali Aydoğdu ile paylaştı. Yıllar önce eşini kaybeden ve hem çocuklarını
büyütüp hem de yatalak babasına bakan acılı annenin anlattıkları odadaki herkesi
sessizliğe boğdu. İstanbul'da veteriner hekim olarak görev yapan kızı Kader'in,
evlilik hazırlığı arefesinde sorduğu "Anne, babam yok, dedem yatalak. Beni
istemeye geldiklerinde kimden isteyecekler?" sorusu, Vali Aydoğdu'yu harekete
geçirdi.
Vali Aydoğdu: "Şerefle Kabul Ediyoruz"
Annenin mahcup bir sesle yaptığı "Kızımın aile büyüğü olur musunuz?"
ricasını hiç ikiletmeden kabul eden Vali Hamza Aydoğdu, o anları şu sözlerle
özetledi:
"Bir insanın hayatındaki eksik cümleyi tamamlamak da nasip işidir. Gönülden 'oluruz' dedik. O gün geldiğinde sevinçle o kapıdan içeri gireceğiz."
Görüntülü Aramada Duygusal Anlar
Vali Aydoğdu, evdeyken İstanbul'da bulunan Kader'i görüntülü arayarak müjdeyi
bizzat verdi. Telefonda genç kıza seslenen Aydoğdu, "Annen bizi ağlattı
ama artık üzülme. İstemeye geldiklerinde biz sana babalık yapacağız. 3-4 gün
önceden haber ver, nerede olursak olalım çıkıp geleceğiz," dedi.
Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı
Vali Aydoğdu'nun "İnsan bazen bir ömrün eksik cümlesini tamamlamak için gönderilir" notuyla paylaştığı o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
📌 Bir Ömür ŞahitlikErzincan Valiliği (@ervalilik) March 11, 2026
Yaşargül Hanım'ın mütevazı hanesine misafir olduk.
Sözleri sakin ama yüreği yılların yükünü taşıyan bir anne.
Yıllar önce eşini kaybetmiş.
Bir yandan çocuklarını büyütmüş, bir yandan da 84 yaşındaki yatalak babasına evlat şefkatiyle bakmış.
Konuşurken. pic.twitter.com/BoOtdr4ZZD