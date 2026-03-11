Erzincan Valisi Aydoğdu izleyenleri duygulandırdı

Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Erzincan Valisi Aydoğdu izleyenleri duygulandırdı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun Ramazan ziyaretleri kapsamında gittiği bir evde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Babasını kaybeden ve "Beni kimden isteyecekler?" diye gözyaşı döken Kader'in hikayesi, Vali Aydoğdu'nun "Babalık görevini biz üstleniriz" sözüyle izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2026 20:58, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 22:42
Yazdır

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayının manevi ikliminde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Yaşargül Hanım'ın mütevazı hanesine misafir olan Vali Aydoğdu, burada sadece bir sofraya değil, bir genç kızın yüreğindeki en büyük boşluğa dokundu.

"Beni Kimden İsteyecekler?"

Ziyaret sırasında anne Yaşargül Hanım, kızı Kader ile aralarında geçen duygusal bir konuşmayı Vali Aydoğdu ile paylaştı. Yıllar önce eşini kaybeden ve hem çocuklarını büyütüp hem de yatalak babasına bakan acılı annenin anlattıkları odadaki herkesi sessizliğe boğdu. İstanbul'da veteriner hekim olarak görev yapan kızı Kader'in, evlilik hazırlığı arefesinde sorduğu "Anne, babam yok, dedem yatalak. Beni istemeye geldiklerinde kimden isteyecekler?" sorusu, Vali Aydoğdu'yu harekete geçirdi.

Vali Aydoğdu: "Şerefle Kabul Ediyoruz"

Annenin mahcup bir sesle yaptığı "Kızımın aile büyüğü olur musunuz?" ricasını hiç ikiletmeden kabul eden Vali Hamza Aydoğdu, o anları şu sözlerle özetledi:
"Bir insanın hayatındaki eksik cümleyi tamamlamak da nasip işidir. Gönülden 'oluruz' dedik. O gün geldiğinde sevinçle o kapıdan içeri gireceğiz."

Görüntülü Aramada Duygusal Anlar

Vali Aydoğdu, evdeyken İstanbul'da bulunan Kader'i görüntülü arayarak müjdeyi bizzat verdi. Telefonda genç kıza seslenen Aydoğdu, "Annen bizi ağlattı ama artık üzülme. İstemeye geldiklerinde biz sana babalık yapacağız. 3-4 gün önceden haber ver, nerede olursak olalım çıkıp geleceğiz," dedi.

Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Vali Aydoğdu'nun "İnsan bazen bir ömrün eksik cümlesini tamamlamak için gönderilir" notuyla paylaştığı o anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber