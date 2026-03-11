Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'un sağlık karnesi: 207 milyon muayene, 2 saniyede bir ameliyat
Yurt genelinde güneşli günler: Hafta boyunca yağış beklenmiyor
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi programı yayımlandı
Babaanne ve dedenin öldüğü yangında torun ve eşi gözaltında

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
11 Mart 2026 21:51
Yangın geçen 5 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri gören komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasap yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇİFTİN TORUNU HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

