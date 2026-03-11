Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa sadece müslümanlarındır

Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa sadece müslümanlarındır

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları yayınladıkları ortak bildiriyle, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'yı ibadete kapalı tutmasını kınadı. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu İsrail'e karşı kararlı bir tutum almaya davet etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2026 22:48, Son Güncelleme : 11 Mart 2026 22:56
Yazdır
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e tepki: Mescid-i Aksa sadece müslümanlarındır
Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, İsrail'in özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları ortak açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir'deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihi ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

Bakanların, hukuka aykırı ve gayrimeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettikleri ve kınadıkları belirtilen açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığına işaret edildi.

Açıklamada bakanların, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu vurguladığı, Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresinin Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelediği kaydedildi.

Bakanların, "işgalci güç İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehri'ne erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca uluslararası toplumun, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail'i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber