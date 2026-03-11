Köy okulunda öğrencilere restoran tadında iftar yemeği

Ermenek ilçe merkezine yaklaşık 1 saat 15 dakikalık mesafede bulunan Ardıçkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmenler ve okul aile birliği tarafından okulda eğitim gören öğrenciler için iftar yemeği düzenlendi. Menüdeki ana yemekler ilçe merkezinden getirilirken, diğer yemekler öğretmenler tarafından okulda hazırlandı. Yaklaşık 160 öğrencinin katıldığı iftar yemeğinin sonunda Ermenek Müftülüğü tarafından çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, bir esnaf tarafından da hediyeler dağıtıldı.



Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Ardıçkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören çocuklarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, "Dünyanın bir kısmının acı çektiği bir ortamda bu çocuklarımızın iyilikleri ve samimiyetinin dünyaya güzellik getireceğine inanıyorum. İftar yemeğinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinliğin amacına değinen Okul Müdürü Ebru Kaya ise, "Köyümüz merkeze uzak olduğu için öğrencilerimizin lokanta yemeklerine erişimi kısıtlı. Bu yıl 5'inci kez düzenlediğimiz programda menüyü öğrencilerin oylarıyla belirledik. Öğrencilerimiz iftar yemeğinde etli ekmek istediler, biz de isteklerini yerine getirdik" diye konuştu.



Geleneksel hale gelen iftar yemeğinin 5 yıldır sürdüğünü söyleyen İngilizce Öğretmeni Rümeysa Niğdelioğlu, öğretmen, veli ve idare dayanışmasıyla çocukları sevindirmeye devam ettiklerini belirtti.

İftar yemeğinde ilahiler söyleyen öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek, mutlu olduklarını söylediler.