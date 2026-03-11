Köy okulunda öğrencilere restoran tadında iftar yemeği
Karaman'ın Ermenek ilçesine en uzak köy olan Ardıçkaya köyünde, öğretmenler ve veliler tarafından öğrencilere okulda iftar yemeği verildi.
Ermenek ilçe merkezine yaklaşık 1 saat 15 dakikalık mesafede bulunan Ardıçkaya
İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmenler ve okul aile birliği tarafından okulda
eğitim gören öğrenciler için iftar yemeği düzenlendi. Menüdeki ana yemekler
ilçe merkezinden getirilirken, diğer yemekler öğretmenler tarafından okulda
hazırlandı. Yaklaşık 160 öğrencinin katıldığı iftar yemeğinin sonunda Ermenek
Müftülüğü tarafından çocuklara pamuk şeker ikram edilirken, bir esnaf tarafından
da hediyeler dağıtıldı.
Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Ardıçkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda
eğitim gören çocuklarla iftarda bir araya geldiklerini belirterek, "Dünyanın
bir kısmının acı çektiği bir ortamda bu çocuklarımızın iyilikleri ve samimiyetinin
dünyaya güzellik getireceğine inanıyorum. İftar yemeğinin hazırlanmasında emeği
geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Etkinliğin amacına değinen Okul Müdürü Ebru Kaya ise, "Köyümüz merkeze
uzak olduğu için öğrencilerimizin lokanta yemeklerine erişimi kısıtlı. Bu yıl
5'inci kez düzenlediğimiz programda menüyü öğrencilerin oylarıyla belirledik.
Öğrencilerimiz iftar yemeğinde etli ekmek istediler, biz de isteklerini yerine
getirdik" diye konuştu.
Geleneksel hale gelen iftar yemeğinin 5 yıldır sürdüğünü söyleyen İngilizce
Öğretmeni Rümeysa Niğdelioğlu, öğretmen, veli ve idare dayanışmasıyla çocukları
sevindirmeye devam ettiklerini belirtti.
İftar yemeğinde ilahiler söyleyen öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek, mutlu olduklarını söylediler.