Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla çeşitli kurum ve kuruluşlara ait toplam 19 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Kararlar özellikle eski Başbakanlık teşkilatına ait düzenlemelerin tasfiyesini içeriyor.

12 Mart 2026 00:15
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ve yönetmeliklerle kamu kurumlarına ait çok sayıda düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Kararlar kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık teşkilatı ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına ilişkin toplam 19 yönetmelik mevzuattan çıkarıldı. Düzenlemelerin büyük bölümünün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası işlevini yitiren veya kurum yapısı değişen yönetmeliklerden oluştuğu görülüyor.

Başbakanlığa ait yönetmelikler kaldırıldı

Yürürlükten kaldırılan düzenlemelerin önemli bir kısmı, 2018 yılında Başbakanlığın kaldırılması sonrasında uygulama alanı kalmayan yönetmeliklerden oluşuyor. Başbakanlık uzmanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği, teftiş kurulu, disiplin kurulları ile yurtdışına personel gönderilmesine ilişkin yönetmelikler de kaldırılan düzenlemeler arasında yer aldı.

Ayrıca Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Aile Araştırma Kurumu'na ilişkin çeşitli yönetmelikler de mevzuattan çıkarıldı.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'na ait yönetmelikler de kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler kapsamında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın insan kaynakları, disiplin, iç denetim, muhasebe ve satın alma süreçlerini düzenleyen çok sayıda yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yanı sıra Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik ile Türkiye Kalkınma Bankası Personel Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılan düzenlemeler arasında yer aldı.

İşte yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11043)
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 11044)
Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Başbakanlık Personeli Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Aile Araştırma Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirilme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Denetçiliğe Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Tarafından 5523 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Gelirlere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik.

