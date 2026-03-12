PYD'nin yöneticisi Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG'nin üst düzey isimlerinden biri olarak bilinen Salih Müslim'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basını, terör örgütü YPG'nin sözde siyasi kanadı Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) eski eş başkanı ve Başkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim'in Erbil'de öldüğünü bildirdi.

IKBY medyasındaki haberlere göre, Müslim, "Erbil'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği nedeniyle" öldü.

Örgüt yanlısı sosyal medya hesaplarında da benzer içerikli paylaşımlar yapıldı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeleryer aldı:

"PYD Eşbaşkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adayan ve bu yolda en önde yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen Salih Müslim'e rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Salih Müslim'in bıraktığı direniş mirası, kalbi halkının özgürlüğü için atan herkesin pusulası olacak. Müslim, başta Kürt halkı olmak üzere halkların belleğinde sonsuza kadar özgürlük ve demokrasi şehidi olarak yaşayacak."