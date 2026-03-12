Halkbank'a 'Bağımsız Denetçi' şartı borsada devre kestirdi

Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Özel kalem müdürüne gözaltı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji arzı ve tedarikinde sıkıntı yok
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Tek kullanımlık plastiklere yasak
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
Altın, IEA'nın rekor petrol rezervi planı sonrası yükseldi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
APP plakalara kesilen cezalar iptal edildi
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
Yılın ikinci faiz kararı için gözler TCMB'de
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
HSK, 2026 yılı ilke kararlarını açıkladı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Vali Yardımcısı Kasımoğlu iddialar sonrasında görevden uzaklaştırıldı
Halkbank'a 'Bağımsız Denetçi' şartı borsada devre kestirdi

Türkiye ile ABD arasında yıllardır krize dönüşen Halkbank davasında kritik bir eşik aşıldı. Reuters'ın aktardığına göre Manhattan Federal Mahkemesi, taraflar arasındaki anlaşma kapsamında cezai davayı 90 gün durdurdu. Anlaşmaya göre Halkbank ceza ödemeyecek, suçlamaları kabul etmeyecek; ancak bankaya ABD onaylı bağımsız bir gözlemci atanacak. Bu şartın netleşmesi sonrası Halkbank hisseleri Borsa İstanbul'da yüzde 8 düşerek devre kesti.

Haber Giriş : 12 Mart 2026 00:35, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 00:37
Halkbank'a 'Bağımsız Denetçi' şartı borsada devre kestirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılan hikayesine dönen ve piyasaların pür dikkat takip ettiği Halkbank davasında, dün (11 Mart 2026) Manhattan Federal Mahkemesi'nde son derece kritik bir duruşma gerçekleştirildi.

Reuters haber ajansının mahkeme salonundan bildirdiği son dakika gelişmelerine göre, ABD Bölge Yargıcı Richard Berman, savcıların talebini kabul ederek devlet bankası Halkbank'a karşı açılan cezai davayı resmen 90 gün süreyle durdurdu.

CEZA YOK AMA "BAĞIMSIZ DENETÇİ" ŞARTI VAR

Davanın 90 günlüğüne dondurulmasının arkasında, Halkbank ile ABD hükümeti arasında varılan "Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması" (Deferred Prosecution Agreement - DPA) yatıyor.

Duruşmada söz alan ABD'li Savcı Michael Lockard, varılan anlaşmanın şartlarını mahkemeye sundu. Lockard, yargıcın buradaki rolünün sınırlı olduğunu ve sadece talebin "bona fide" (samimi/iyi niyetli) olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemeye sunulan anlaşmanın en kritik maddeleri şu şekilde netleşti:

* Ceza ve Suçlama Yok: Halkbank, ABD hazinesine herhangi bir para cezası ödemeyecek ve kendisine yöneltilen suçlamaları (suçluluğu) resmi olarak kabul etmeyecek.

* İran Ambargosuna Kesin Uyum: Bölgede savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde banka, İran'ı yararlandıracak veya dolaylı yoldan fon sağlayacak hiçbir finansal işlem yapmayacağını taahhüt edecek.

* Bağımsız İzleme Uzmanı (Monitor): Savcıların en çok üzerinde durduğu şart ise denetim oldu. Savcı Lockard, yaptırımlar ve kara para aklama uyumunu bizzat Ankara'da/İstanbul'da denetlemek üzere, bankanın bir ay içinde "bağımsız bir izleme uzmanı (monitor)" seçmesini umduklarını açıkladı. Bu uzman, bankanın tüm uluslararası işlemlerini ABD yaptırımları merceğinden denetleyecek.

PAZARTESİ UÇAN HİSSELER, DÜN DEVRE KESTİ

Mahkeme salonundan çıkan bu detaylar, Borsa İstanbul'da (BİST) tam bir şok etkisi yarattı.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Pazartesi günü Halkbank'ın ABD ile bir "anlaşmaya vardığı ve ceza ödemeyeceği" yönündeki ilk sızıntılar piyasalara bayram havası yaşatmış, bankanın hisseleri tavan yaparak adeta uçuşa geçmişti.

Ancak dünkü duruşmada anlaşmanın detaylarının ortaya çıkması, özellikle bankanın uluslararası operasyonlarını bir ABD "monitörünün" (bağımsız denetçinin) gözetimine bırakacak olması yatırımcıları ürküttü. Duruşma haberlerinin terminallere düşmesiyle birlikte Halkbank hisselerinde çok sert satışlar başladı. Kısa sürede yüzde 8'e varan devasa bir düşüş yaşayan hissede panik satışlarını durdurmak için "devre kesici" sistemi tetiklendi ve işlemlere geçici olarak ara verildi.

