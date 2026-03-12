Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük

Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde hareketlilik başladı. Giyim, şeker ve çikolata gibi bayramın vazgeçilmez ürünlerinde bu yıl fahiş fiyat artışlarının görülmemesi hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Haber Giriş : 12 Mart 2026 07:54, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 07:49
Ramazan Bayramı yaklaşırken Türkiye genelinde alışveriş hareketliliği hız kazandı. Özellikle hazır giyim mağazaları, çarşılar ve alışveriş merkezlerinde bayramlık alışverişine çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor.

Bayram geleneğinin önemli bir parçası olan yeni kıyafet alışverişiyle birlikte tekstil ve hazır giyim sektöründe de hareketlilik başladı.

Sektör temsilcileri, bu yıl giyim ürünlerinde geçen yıla kıyasla çok sert fiyat artışlarının yaşanmadığını ve farklı bütçelere hitap eden ürünlerin bulunduğunu belirtiyor.

Kampanyalar ve sezon indirimleri sayesinde birçok mağazada bayramlık kıyafetler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durum hem vatandaşın alışveriş iştahını artırıyor hem de uzun süredir durağan seyreden perakende sektörüne moral veriyor.

FİYATLARDA ARTIŞ YOK

Özellikle çocuk giyiminde uygun fiyatlı ürünlerin ve kampanyaların etkisi hissediliyor. Esnaf, bir çocuğun baştan aşağıya bayramlık kıyafetle giydirilmesinin yaklaşık 1.500 ile 2.000 lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Özellikle çocuk giyiminde uygun fiyatlı ürünlerin ve kampanyaların etkisi hissediliyor. Esnaf, bir çocuğun baştan aşağıya bayramlık kıyafetle giydirilmesinin yaklaşık 1.500 ile 2.000 lira arasında değiştiğini belirtiyor.

Bu seviyenin geçen yılki fiyatlara yakın olması, ailelerin bayram alışverişini daha rahat yapmasına imkan sağlıyor. Bayram alışverişinin bir diğer önemli kalemi olan şeker ve çikolata satışlarında da hareketlilik başladı.

Bayram şekerinin kilogram fiyatı ortalama 250 ile 350 lira arasında değişirken, çikolata ve lokum gibi ürünler de farklı fiyat seçenekleriyle raflarda yerini aldı. Bayram öncesi talebin artmasıyla birlikte bazı bölgelerde şeker ve çikolata satışlarının yüzde 30'a kadar yükseldiği ifade ediliyor.

MAĞAZALARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Esnaf, bayram alışverişinin işlere canlılık getirdiğini söylüyor. Hazır giyim mağazası işletmecisi Önder Boran, bayram yaklaştıkça mağazalarda yoğunluğun arttığını belirterek vatandaşların özellikle çocukları için bayramlık almaya özen gösterdiğini ifade etti.

Semt pazarında tezgah açan pazarcı Emrah Yolalan ise ramazanın son günlerine yaklaştıkça çarşı ve pazarlarda ciddi bir kalabalık oluştuğunu söyledi. Şeker ve çikolata satıcısı Metin Büyüközel ise bayramın yaklaşmasıyla satışların arttığını belirtti.

TURİZMDE BEKLENEN DOLULUK YAŞANMADI

Bayram alışverişindeki hareketlilik perakende sektörüne moral verirken turizm tarafında ise beklenen yoğunluk oluşmadı.

Sektör temsilcileri, bayram tatilinin kısa olması ve konaklama fiyatlarının yüksek bulunmasının rezervasyonları sınırladığını belirtiyor. Bu sebeple birçok otel istenilen doluluk oranlarına ulaşmakta zorlanıyor. Turizmciler, vatandaşların önemli bir bölümünün bayramda tatil yerine memleket ziyaretini tercih ettiğini ve tatil planlarını daha uzun süreli olması sebebiyle yaz aylarına bıraktığını ifade ediyor.

