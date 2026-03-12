Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10'a düşürüldü

Limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini amacıyla ürünün üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 08:28, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 08:25
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

