Kaynakçılara sabah sürprizi! Polis drone ile yakaladı

Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar
Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Ankara'da deprem meydana geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kaynakçılara sabah sürprizi! Polis drone ile yakaladı

İstanbul trafiğinde kaynak yaparak, taralı alanları ihlal edenlere yönelik denetim yapıldı. Drone destekli denetimde taralı alan ihlali yapan sürücülere para cezası kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 08:39, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 09:29
Yazdır

İstanbul'da trafik polislerince drone desteğiyle taralı alan uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri drone ile denetledi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal eden çok sayıdaki motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

Uygulama esnasında bazı sürücüler, taralı alan ihlali yapmadıklarını iddia ederek itirazda bulundu.

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber