Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve neden giderek daha çok tercih ediliyor?

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Kimler için avantaj sağlar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir ve neden giderek daha çok tercih ediliyor?

Özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti almak mümkün mü? Tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl çalışır, kimler için uygundur?

Sağlıkla ilgili bir ihtiyaç ortaya çıktığında çoğu kişi benzer bir ikilem yaşar. Devlet hastanesinde uzun bekleme süreleriyle ilerlemek mi, yoksa özel hastanelerin sunduğu hız ve konforu tercih edip yüksek fark ücretlerini göze almak mı? Günümüzde bu ikilemi ortadan kaldıran bir ara çözüm giderek daha fazla ilgi görüyor: tamamlayıcı sağlık sigortası.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde alınan sağlık hizmetlerinde, SGK'nın karşıladığı tutarın üzerinde kalan farkı sigorta kapsamında karşılayan bir sistem sunar. Böylece kişi, SGK güvencesini korurken özel hastanelerde hizmet alabilir ve beklenmedik ödemelerle karşılaşmadan süreci tamamlayabilir.

Bu sigorta türünün bu kadar yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri, sağlık harcamalarında öngörülebilirlik sağlamasıdır. Özel hastaneye gitme kararı çoğu zaman "ne kadar fark çıkar?" sorusuyla ertelenir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise bu belirsizliği baştan ortadan kaldırır; kişi yalnızca SGK katkı payını ödeyerek muayene, tetkik ya da tedavi sürecini tamamlar.

Sistemin işleyişi oldukça pratiktir. SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye başvurulduğunda, provizyon süreci dijital olarak ilerler. SGK kendi payını öder, kalan tutar sigorta kapsamında karşılanır. Hasta açısından süreç, ek evrak ya da karmaşık prosedürlerle uzamaz. Bu sade yapı, özellikle yoğun günlük temposu olan kişiler için ciddi bir kolaylık sağlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu avantajlar yalnızca muayene ile sınırlı kalmaz. Ayakta ve yatarak tedavi teminatları sayesinde, tahlil ve tetkiklerden ameliyat ve hastane yatışlarına kadar geniş bir sağlık hizmeti alanı kapsama dahil olur. Bu da sağlık planlamasını parça parça düşünmek yerine, bütüncül bir güvence çerçevesinde ele almayı mümkün kılar.

Vergi avantajı da bu sigorta türünü cazip hale getiren unsurlar arasında yer alır. Ödenen primler, belirli sınırlar dahilinde vergi matrahından düşülebilir. Bu durum, sigortanın gerçek maliyetini düşürürken, sağlık güvencesini daha erişilebilir bir noktaya taşır.

Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortası sunan şirketler arasında, geniş anlaşmalı hastane ağı ve sade poliçe yapısıyla öne çıkan çözümler bulunur. QNB Sigorta dan alınacak olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK ile anlaşmalı yüzlerce özel sağlık kuruluşunda fark ücreti endişesi olmadan hizmet almayı mümkün kılar. Bu tür çözümler, sağlık hizmetine erişimi yalnızca maddi güce bağlı olmaktan çıkarıp planlı bir tercihe dönüştürür.

Sonuç olarak tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerde sağlık hizmeti almayı daha dengeli ve öngörülebilir hale getiren bir model sunar. Sağlıkla ilgili kararları ertelemek yerine, bugünden netleştirmek isteyenler için güçlü bir alternatif olarak öne çıkar.


