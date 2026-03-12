Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu

Küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına artış yapılması öngörülüyor.

Pompa fiyatlarına ne kadar yansıyacak?

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre; motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam öngörülüyor. Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle zamların tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Eşel mobil sistemi kapsamında zammın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Bu nedenle pompa fiyatlarına yansıyacak artışın motorinde 76 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 60.23 TL

Motorin litre fiyatı: 64.00 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL