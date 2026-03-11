Akaryakıta yine zam geliyor: Tarih belli oldu
Axess Kazandırıyor, %0 Faizli 25.000 TL Avans Fırsatı
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Altın güne düşüşle başladı: İşte Fiyatlar
Rojin Kabaiş'in ailesine tehdide soruşturma
Modifiye araçlara af gelebilir: İçişleri Bakanı işaret etti
Resmi Gazete'de toplu değişiklik: 19 yönetmelik kaldırıldı
Almanya'dan gelen patriotlar Malatya'ya sevk ediliyor
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Eğitim-Bir-Sen araştırması: Çalışan ebeveynler de ara tatili destekliyor
Halkbank KAP'a bildirdi: ABD ile uzlaşı sağlandı, süreç askıya alındı!
'İmamoğlu davası TRT'de yayınlansın' çağrısına Bakan Gürlek'ten açıklama
Kapıda anahtar unutulan şehir! Emekli cennetinde hırsızlık yaşanmıyor
İstanbul'da 100 bin sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
65 denetim ve mali müşavirlik devine soruşturma: Büyük dörtlü de listede!
Eşini ve baldızını 60 bıçak darbesiyle katletmişti: Caniye 'takdiri indirimli' ceza
Bakan Tekin açıkladı: Ara tatil seminerleri online yapılacak
Sosyal medyadan ikinci el far almak isteyen kişi 240 bin lira dolandırıldı
Bakan Bayraktar: Akaryakıt ve doğal gazda bir sıkıntı öngörmüyoruz
Emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaş büyümeden durdurulmalıdır
Baklavada kullanılacak 2 ton sağlıksız fıstık imha edildi
Gıda etiketlerine yeni düzenleme
'Teyitli bilginin önemi her zamankinden daha büyük'
Ankara'da deprem meydana geldi
Geleceğinizi Güvence Altına Almanın Yolu: Bireysel Emeklilik (BES)

Hepimiz geleceğimizi düşünür, emeklilik yıllarımızda da bugünkü yaşam standartlarımızı sürdürmeyi arzularız. Çalışma hayatımız boyunca kazandığımız gelirle kurduğumuz düzeni, emekli olduğumuzda da korumak isteriz. Ancak sosyal güvenlik sistemleri tek başına bu beklentiyi çoğu zaman karşılamakta yetersiz kalabilir.

İlandır...

İşte tam da bu noktada, geleceğe yönelik önemli bir adım olarak bireysel emeklilik (BES) sistemi devreye girer. Bu sistem, bugünden yapacağınız küçük birikimlerle emeklilik döneminde ek bir gelir elde etmenizi sağlar; adeta ikinci bir maaş gibi hayatınıza dokunur. Sistemin temel amacı, bireylerin emeklilik yıllarını finansal bir güvence ile geçirmelerine yardımcı olmaktır. Bireysel emeklilik (BES), bu hedefinize ulaşmanız için size sağlam bir finansal köprü görevi görür.

Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Çalışır?

Bireysel emeklilik (BES) sistemi, düzenli tasarruflar yaparak geleceğe yönelik birikimler oluşturmanızı sağlayan devlet destekli özel bir emeklilik sistemidir. Sistemin işleyişi oldukça basittir: Siz belirli aralıklarla (aylık, üç aylık vb.) düzenli olarak birikim yaparsınız. Devlet de bu birikimlerinize yasalarla belirlenmiş oranlarda katkı payı ekleyerek birikiminizin artmasına destek olur. Biriken bu fonlar, profesyonel fon yöneticileri tarafından çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir. Bu sayede, hem sizin düzenli ödemeleriniz hem de devlet katkıları ve fon getirileriyle birikiminiz zaman içinde büyür. Sisteme dahil olmak oldukça kolaydır ve dijital kanallar üzerinden işlemlerinizi hızla tamamlayabilirsiniz.

Sistemin uzun vadeli yapısı, bileşik getiri etkisi sayesinde tasarruflarınızın katlanarak büyümesini sağlar. Fonlarınızın elde ettiği getiriler de yeniden yatırıma dönüştürülerek daha fazla kazanç elde edilmesinin önü açılır. Emeklilik döneminiz geldiğinde bu birikimleri ister toplu ödeme olarak alabilir, isterseniz de düzenli maaş şeklinde kullanabilirsiniz. Bu esneklik, bireysel emeklilik (BES) sistemini cazip kılan özelliklerden biridir. Sistem, şeffaf yapısıyla fonlarınızın performansını mobil uygulamalar üzerinden anlık ve düzenli olarak takip etme imkanı sunar. İstediğiniz zaman fon dağılımınızı değiştirerek yatırım stratejinizde güncel piyasa koşullarına göre düzenlemeler yapmanıza olanak tanır. Bireysel emeklilik (BES), gelecekteki finansal güvencenizi bugünden sağlamaya yönelik güvenilir ve etkili bir araçtır.

Devlet Katkısı Avantajı ile %20 Destek

Bireysel emeklilik (BES) sisteminin en cazip özelliklerinden biri, şüphesiz devlet katkısı avantajıdır. Devlet, katılımcıların birikimlerine önemli bir destek sunarak emeklilik fonlarının daha hızlı büyümesini sağlar. Bu destek, yatırdığınız her katkı payına yasalarla belirlenmiş oranlarda eklenir. Güncel durumda, devlet katkısı oranı yatırılan katkı payının %20'si olarak belirlenmiştir. Bu, sizin adınıza yatırılan her 100 TL için devletin de hesabınıza 20 TL eklemesi demektir. Bu oran, tasarruflarınızın zaman içinde katlanarak artmasına ve emeklilik hedeflerinize daha kısa sürede ulaşmanıza olanak tanır. Devlet katkısı, özellikle uzun vadeli birikimlerde bileşik getiri etkisiyle birlikte çok daha büyük avantaj sağlar. Bu sayede, geleceğe yönelik finansal güvencenizi inşa ederken devletin sunduğu bu büyük destekten faydalanmış olursunuz. Detaylı bilgi ve size en uygun planlar için Allianz'ı ziyaret edebilirsiniz.

BES ile Emeklilik Planı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bireysel emeklilik (BES) planlaması yaparken, geleceğinizi güvence altına almak için doğru adımları atmak büyük önem taşır. Öncelikle, bütçenize uygun bir prim miktarı belirlemek kritik bir başlangıç noktasıdır. Ödeyebileceğinizden fazla bir primle başlamak yerine, düzenli olarak sürdürebileceğiniz bir miktar seçmek, sistemden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olur. Önemli olan, yüksek meblağlar değil, düzenli ödemelerle sürdürülebilir birikim yapmaktır.

Fon dağılımı da bireysel emeklilik planınızın başarısı için kilit rol oynar. Bireysel emeklilik (BES) sistemi, farklı risk seviyelerine sahip çeşitli fon seçenekleri sunar. Yaşınıza, risk toleransınıza ve emekliliğe kalan sürenize göre bu fonlar arasından akıllıca seçim yapmalısınız. Piyasa koşulları değiştikçe veya yaşınız ilerledikçe, fon dağılımınızı güncellemek ve optimizasyon yapmak birikiminizin verimli bir şekilde büyümesini destekleyecektir. Fon performanslarını düzenli olarak gözden geçirerek finansal hedeflerinize uygun ayarlamalar yapmanız önerilir. Ayrıca, sistemin sunduğu avantajlardan tam olarak yararlanmak için devlet katkısından maksimum düzeyde faydalandığınızdan emin olmalısınız. Hak ettiğiniz devlet desteğini almak, birikimlerinizi hızla artırmanın etkili yollarından biridir.


