Duran: İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren bir istiklal manifestosudur

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük mütefekkir, Milli Şair ve vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy'u, Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle andığını belirten Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık iradesini, inancını ve cesaretini haykıran İstiklal Marşı; her dönemde milletimize yol gösteren, zamana meydan okuyan bir istiklal manifestosudur. Üstat Mehmet Akif'in kaleminden çıkan bu eşsiz eser, milletimizin ortak vicdanı ve ruhudur. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' duasıyla bizlere emanet edilen bu büyük mirası aynı inançla ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğiz."