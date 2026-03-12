EGM ve Gürcistan polisinden ortak operasyon: 13 firari yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, uluslararası ve ulusal çapta aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla koordineli bir operasyon gerçekleştirildi.

Gürcistan'da düzenlenen ortak operasyonda, haklarında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A., D.C.B., O.K., O.M., T.F. ve S.A. ile ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Toplam 16 firarinin Türkiye'ye iade işlemlerinin derhal başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonu başarıyla yürüten EGM Daire Başkanlıkları, Türk polis teşkilatı ve Gürcistan polisine tebrik mesajı da yer aldı.