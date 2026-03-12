Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Tekin: Maarif Modelimiz, Akif'in mirasıyla milli şuur inşa ediyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında konuştu. İstiklal Marşı'nın ateş hattında doğmuş bir umut metni olduğunu belirten Tekin, eğitimin asıl hedefinin "mesuliyet üstlenebilen nesiller yetiştirmek" olduğunu vurgulayarak; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu milli karakteri merkeze aldığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 16:27, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 16:28
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Tekin, "12 Mart 1921, necip bir milletin kendi istikbali ve istiklali hakkında verdiği hükmün, tarihin sinesine nakşedildiği mümtaz bir dönemdir. O gün kabul edilen İstiklal Marşı'mız, ateş hattında kaleme alınmış bir şiir olarak doğmuş, kısa sürede bu tanımın çok ötesinde bir anlam kazanmıştır." ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın umudun daraldığı dönemde kaleme alınan yol gösterici bir metin olduğunu kaydeden Tekin, "Zaman değişir, şartlar değişir, fakat insanın temel sınavları değişmez. İstiklal Marşı'nın kalıcı bir tesire sahip oluşu, bu hakikatten beslenmesindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Mehmet Akif Ersoy'u anlamanın, estetik metin çözümlemesinden ibaret olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Asıl mesele, söz ile hayat, bilgi ile eylem arasındaki o kopmaz bağı fark edebilmektir. O, Milli Mücadele boyunca da şu soruları sorar, 'Zor zamanlarda insan nasıl bir duruş sergilemelidir? Bağımsızlık ne anlama gelir? Bir toplum kendi onurunu hangi değerlerle koruyabilir? Mehmet Akif, bu soruların cevabını aramış, bağımsızlığı sınırların korunmasından ibaret bir mesele olarak görmemiştir. İstiklal, onun nazarında her şeyden önce insanın kendi onurunu muhafaza edebilme davasıdır. İstiklal Marşı da işte böyle bir zihnin, böyle bir ahlaki arayışın mahsulüdür."

"Bir milletin geleceği yetiştirdiği insanla şekillenir"

İstiklal Marşı'nın geleceğe yön verecek bir karakter çağrısı olarak kaleme alındığını dile getiren Tekin, meselenin eğitime, yani insan yetiştirmeye geldiğini söyledi.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Bir milletin geleceği yetiştirdiği insanla şekillenir. Okulların değeri de burada ortaya çıkar. Eğitim muhakeme etmeyi öğretir, karakter inşa eder, mesuliyet üstlenebilen nesiller yetiştirir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitime bu gözle bakıyoruz. Hedefimiz analiz edebilen, sorgulayabilen, değerleriyle barışık, sorumluluk bilinci gelişmiş, karakteri ve milli şuuru kuvvetli şahsiyetler yetiştirebilmektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu hedefimizin somutlaşmış halidir. Bu yaklaşımda bilgi ile değer, akıl ile vicdan, bireysel başarı ile toplumsal ödev aynı bütünün parçaları olarak ele alınır. Akif'in mirası da bize bunu hatırlatıyor. Şimdi İstiklal Marşı'nı okurken tam da bu mirasın omuzlarımıza yüklediği o büyük mesuliyeti idrak ediyoruz."

Programı hazırlayan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Tekin, Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Programda, Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından günün anlamına özel hazırlanan sahne gösterisi sergilendi, "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" teması kapsamında gerçekleştirilen öğretmenler arası beste yarışmasında ilk 3'e giren eserler de beğeniye sunuldu.

