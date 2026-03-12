Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakanlıktan sendikalara uyarı: Promosyonla üye yapmak hukuka aykırı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikaların üye sayısını artırmak için kullandığı market çeki, hediye kartı ve elektronik eşya gibi promosyonların "hukuka aykırı" olduğunu ve gelir dağıtımı yasağını ihlal ettiğini duyurdu.

Haber Giriş : 12 Mart 2026 17:08, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 18:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 4688 sayılı Kanun kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, sendika gelirlerinin üyelere veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılmasının emredici hükümlerle yasaklandığı hatırlatıldı.

Nakdi Menfaat Sağlamak Yasak

Bakanlık, gelir dağıtımı yasağının sadece nakit parayı değil, üyenin normalde kendi cebinden yapacağı harcamaların sendika tarafından karşılanmasını da kapsadığını belirtti. Bu bağlamda şu ürünlerin dağıtılması "dolaylı nakdi menfaat" sayılacak:

  • Alışveriş Araçları: Market çekleri, alışveriş ve hediye kartları.

  • Eşya ve Cihazlar: Elektronik eşyalar, küçük ev aletleri, valizler ve benzeri ürünler.

  • Nakit Destekler: Üyelik karşılığında sunulan her türlü maddi teşvik.

"Örgütlenme Serbest İradeyle Olmalı"

Yazıda, maddi menfaat temelli örgütlenmenin sendikal özgürlük ilkesini zedelediği ve sendikalar arasındaki dürüst rekabeti bozduğu vurgulandı. Üye kazanmak veya istifayı engellemek amacıyla sunulan bu tür avantajların sendikal amaçla bağdaşmadığı ifade edildi.

Sorumlulara Hapis Cezası Kapıda

Yasal sınırları aşan bu uygulamalar sadece mali bir hata değil, aynı zamanda suç teşkil ediyor. Kanuna aykırı hareket eden sendika yöneticileri hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tek İstisna: Sembolik Materyaller

Düzenleme, sendikal faaliyeti tanıtan düşük değerli materyalleri kapsam dışı bırakıyor. Üzerinde sendika logosu bulunan, iktisadi değer taşımayan ve aidiyeti pekiştirme amacı güden sembolik materyallerin dağıtılmasına izin verilmeye devam edilecek.

