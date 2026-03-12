TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'ta düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu 70'inci Oturumu'na damga vurdu. Bakanlık çalışmalarını anlattığı toplantıda söz sırası İsrailli bakana gelince salonu terk eden Göktaş'a, çok sayıda ülke temsilcisi de alkışlarla ve salonu boşaltarak destek verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 19:32, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 19:32
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumu kapsamında katıldığı toplantıda, İsrailli bakan söz aldığı sırada salonu terk etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 70'inci Oturumu marjında gerçekleştirilen "Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

Burada Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları ve hizmetleri katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, konuşmasının ardından söz alan İsrailli bakanın konuşmasına başlaması üzerine toplantı salonundan ayrıldı. Göktaş'ın yanı sıra bazı ülke temsilcilerinin de tepki göstererek salonu terk ettiği görüldü.

