Fuat Oktay, öğrencilerle birlikte sahur yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın Güdül ve Ayaş ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Oktay, iftar programından öğrenci buluşmasına kadar birçok etkinliğe katıldı.

Ziyaretlerinin ilk durağı Güdül olan Oktay, "AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı Geleneksel İftar Programı"nda vatandaşlarla iftar yaptı. Programda konuşan Oktay, birlik ve beraberlik mesajları vererek organizasyona ev sahipliği yapan AK Parti Güdül İlçe Başkanı Mehmet Yiğitbaşı, teşkilat üyeleri ve katılımcılara teşekkür etti. İftar programına AK Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç ve Kurtcan Çelebi de katıldı.

İftarın ardından ilçe meydanında yürüyerek vatandaş ve esnafla sohbet eden Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Güdül İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Burada teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir süre görüşen Oktay, daha sonra Güdül Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan teravih namazına katıldı. Programın sonunda Alkan Ailesi'nin evine konuk olan Oktay, esnaf Ramis Alkan ve ailesiyle sohbet ederek misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Taziye ziyaretinde bulundu

Güdül'deki programın ardından Ayaş'a geçen Oktay, kısa süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve AK Parti Ayaş İlçe Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunan Özkan Uzun'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Uzun'un eşi ve çocuklarıyla görüşen Oktay, aileye başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Duaların okunmasının ardından taziye ziyareti sona erdi.

Öğrencilerle sahur yaptı, masa tenisi oynadı

Fuat Oktay, taziye ziyaretinin ardından Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, AK Parti Ayaş İlçe Başkanı Sadık Yavuz ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı yurda geçti. Burada kız ve erkek öğrencilerle sahurda bir araya gelen Oktay, gençlerin soru ve taleplerini dinledi.

Sahur programı sırasında bir öğrencinin masa tenisi oynama teklifini kabul eden Oktay, yemeğin ardından öğrencilerle masa tenisi maçı yaptı. Öğrencilerin alkışları eşliğinde oynanan maçın ardından Oktay, yurtta kalan öğrenciler ve idarecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.