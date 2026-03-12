TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Gürlek: 10 yılı doldurmayan hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TİM heyetiyle yaptığı görüşmede iş dünyasına yargı reformu sözü verdi. Ticari davalardaki süreçleri hızlandırmak için ihtisaslaşmaya gidileceğini belirten Gürlek, 10 yıllık kıdemi olmayan hakimlerin ticaret mahkemesi başkanı olamayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 21:58, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 22:41
Bakan Gürlek: 10 yılı doldurmayan hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, iş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirterek, "10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürlek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

TİM'in Türkiye ekonomisi için bir lokomotif olduğunu belirten Gürlek, TİM üyelerinin istihdama ve üretime katkılarının son derece önemli olduğuna işaret etti.

İş dünyasının yaşadığı sorunların farkında olduğunu, dava süreçlerinin kısalması için gerekli adımları attıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Özellikle ticari davalarda, ticaret mahkemelerinde ihtisaslaşma getirdik. 10 yılı doldurmayan bir hakim, ticaret mahkemesi başkanı olmayacak. Ticaret mahkemelerini tek çatı altında toplamak için gerekli adımı attık. Özellikle ihracatta ve yatırım anlamında ülkemizde kimsenin sorun yaşamasını istemiyoruz. Bu konuda bürokratik olarak sorunlar çıkıyorsa bu sorunları elimizden geldiğinde azaltacağız. Yargı olarak süreçlerin hızlanması için zaten çalışmalarımız var."

