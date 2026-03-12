Eski Ramazanlar Yeniçağa'da hayat buldu: İftar ve Ramazan şenliği bir arada!
Geleneksel Ramazan ruhu Yeniçağa'da çocukların ellerinde yeniden canlandı. Yaşar Çelik İlkokulu'nda kurulan "Sevgi Sofrası"nda oruçlar birlikte açılırken, iftar sonrası düzenlenen şenlikte öğrenciler Türk gölge oyununun sevilen karakterlerini sahneledi. Velilerin gururla izlediği etkinlik, eğitimde sosyal dayanışmanın en güzel örneği oldu.
Bolu'nun Yeniçağa İlçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu, "Aile Yılı" ve "Maarifin Kalbinde Ramazan" projeleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Öğrenciler, aileler ve öğretmenler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.
Sevgi Bağı Kuran İftar Sofrası
Velilerin hazırladığı lezzetli yemeklerle kurulan sofralar, sadece bir akşam yemeği değil; okul, aile ve öğrenci arasındaki bağları güçlendiren bir gönül köprüsü oldu. Sıcak bir aile ortamında açılan oruçlar, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıttı.
Ramazan Gelenekleri Canlandı
İftar sonrasında, Ramazan Şenliği programın en renkli anlarına sahne oldu. Unutulmaya yüz tutmuş gelenekler öğrencilerin performansıyla yeniden hayat buldu.
-
Maniler ve Davul: Geleneksel Ramazan manileri eşliğinde çalınan davullar, eski Ramazanların coşkusunu yaşattı.
-
Hacivat ve Karagöz: Türk gölge oyununun sevilen karakterleri öğrenciler tarafından sahnelendi.
-
Mutluluk Veren Performans: Çocuklarının sahne performanslarını izleyen aileler, hem gurur hem de büyük bir sevinç yaşadı.