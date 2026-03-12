Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Egzoz patlatırken polise yakalandı, 19 bin 710 lira ceza yiyip arabasından oldu

Aksaray'da gece yarısı abartı egzozla trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 19 bin 710 lira ceza kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2026 23:26, Son Güncelleme : 12 Mart 2026 23:56
Olay, gece yarısı Aksaray-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aracın abartı egzozla patlama sesi yaparak tesiste trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı alan Bölge Trafik Şubesi ekipleri kısa sürede tesise intikal ederek aracı uzaktan takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından aracın abart egzozlu olduğunu ve egzoz patlattığını fark eden polis ekipleri aracı tesis önünde aldı. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Batuhan Ü. (24) isimli sürücünün 68 DB 668 plakalı aracının kaputu açılarak incelendi. Yapılan incelemede abartı egzoz ünitesi bulunurken, kumandalı olduğu tespit edilen ürün polis ekiplerince kontrol edildi. Aracın çalıştırılarak abart egzoz olduğu kanıtlanırken, sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 710 lira ceza kesildi. Araç ise 1 ay süreyle trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

