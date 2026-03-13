Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
13 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları

13 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 00:02, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 00:05
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, Mardin İş Dünyası Buluşması ile AK Parti Mardin İl Başkanlığı Vefa İftarı'na katılacak.

(Mardin/15.30/16.00/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küresel Bakü Forumu kapsamında düzenlenecek Azerbaycan'da Müzakerelerin Ötesinde: COP'u Hayatta Tutma Savaşı Paneli'ne iştirak edecek.

(Bakü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Muş İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bitlis'te iftar programına katılacak.

(Muş/16.00/Bitlis/18.23)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, iftar programına iştirak edecek.

(Bartın/19.01)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin "Doğu Akdeniz Yerel Medya Buluşması"na katılacak.

(Adana/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe, partisinin il başkanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, kent meydanında düzenlenecek iftar programına ve MHP İl Başkanlığı iftar programına iştirak edecek.

(Aydın/17.20/18.00/18.40/19.20/19.35)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, partisinin Tekke Belde Başkanlığını, il başkanlığını, MHP il başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından sektör temsilcileri ile toplantıya ve partisinin il başkanlığı iftar programına katılacak.

(Gümüşhane/12.00/13.15/15.00/15.30/16.00/16.30/18.33)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile basın toplantısı düzenleyecek ve derneğin iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.30/19.15)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Açılış Töreni ile Halkalı-Ispartakule Demiryolu Şantiyesinde İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/14.00/18.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ücretli çalışan istatistiklerini, inşaat ve hizmet üretim endekslerini, şubat ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 26. haftası; Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/İstanbul/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

(Belgrad/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak.

(Denizli/20.00)

