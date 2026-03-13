Köprü girişinde metrobüs yangını
İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü.60 yolcu tahliye edildi.
İstanbul'da, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme güzergahında sefer yapan metrobüste 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gireceği sırada yangın çıktı.
Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, kapıları açarak 60 yolcunun tahliyesini sağladı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alındı, yolcular başka bir metrobüse bindirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle metrobüsün arkasındaki motor kısmını tamamen saran alevler söndürüldü.