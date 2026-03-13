Kurtuluş Savaşı'na katılan 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2026 09:39, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 09:40
İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararın ekinde yer alan listeye göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçıların isimleri şöyle:
|Sıra No.
|Hak Sahibinin Doğum Yeri (Askerlik Kayıtlarındaki İl-İlçesi), Baba Adı, Doğum Tarihi, Rütbesi, Sicil No., Adı ve Soyadı
|Birliği ve Hizmetine Ait Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı
|Berat No.
|1
|Doğanhisar Karaağa-İzzet oğlu 1308 (1892) doğumlu Er Şaban
|16'ncı Alay, 2'nci Tabur, 2'nci Bölük (Büyük Çalış Harbinde Şehit)
|Torunu Şaban MUT
|E75546
|2
|Hafik-Ahmet oğlu 1306 (1890) doğumlu Süvari Çavuş Mehmet TORUN
|66'ncı Alay, 1'inci Tabur, 3'üncü Bölük
|Kızı Adile ŞAHİN (TORUN)
|E75547
|3
|Sivas-Ali oğlu 1293 (1877) doğumlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı (315-379) Mehmet Şevki ERDEMİR
|27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığı
|Torunu Necla ERDEMİR (KALENDER)
|S14520