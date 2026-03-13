Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirilme iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Otoyol ve Köprülerin Satılması Söz Konusu Değil

Yolların canlı organizmalar gibi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yollarda rutinde 10 yılda bir hafif 20 yılda bir de ağır bakım yapmak gerekir. Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık. Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil." dedi.

Otoyol ve köprülerin devletin ve milletin olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2028 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü alıyoruz. İşletmecinin ya da yapanın değil, orası devletin, vatandaşımızın malı. Burada bir çalışma yapıyoruz. Belki bunu kamuoyunun görüşüne sunacağız. Kesin verilmiş bir karar yok. Biz malımızın değerini ortaya koyacağız. Ne harcayacağımızı biliyoruz. Oradan ne gelir elde edeceğimizi de öngörürsek buna göre bir karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.



