'5G 1 Nisan'da başlıyor, 32 milyon telefon uyumlu'

Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
'Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 5 yılda tamamlanacak'
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Bayram alışverişi çarşı-pazarı canlandırdı: Esnafın beklentisi büyük
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Akaryakıta indirim geldi: Pompa fiyatlarına yansıdı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

'5G 1 Nisan'da başlıyor, 32 milyon telefon uyumlu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu olduğunu ifade ederek 32 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu söyledi. Uraloğlu, "2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Mart 2026 10:02, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 10:06
Yazdır
'5G 1 Nisan'da başlıyor, 32 milyon telefon uyumlu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 95 milyona yakın cep telefonu olduğunu ifade ederek 32 milyonunun 5G'ye uyumlu olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

32 Milyon Cep Telefonu 5G ile Uyumlu

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 1 Nisan'da 5G'den ilk sinyali alacaklarını dile getirdi. Uraloğlu, "95 milyon civarında cep telefonu var, bunların 32 milyonu 5G'ye uyumlu. Yaklaşık 1 sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun daha da artacağını özellikle söylemek isterim." dedi

Bakan Uraloğlu, "2 yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacağız, hedefimiz bu. Ama ilk etapta 1 Nisan'da sinyal vermeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

Yerli ve Milli Teknoloji Destekleniyor

5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknolojiyi desteklemeye gayret ettiklerini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde ihale şartlarımız var. Yaklaşık 3.5 milyar dolar da hazineye bir katkı sağlamış olacağız belli ödeme periyotları içerisinde." şeklinde konuştu.

10 Kat Hız

Uraloğlu ayrıca 5G teknolojisi ile 10 kat hızlı bir hizmet sunulacağını dile getirerek "Kendi alanımızı ilgilendiren akıllı ulaşım sistemlerini, tren sinyalizasyonlarını yönetmekten tutun akıllı yolları, akıllı şehirleri hayata geçirme noktasında artık daha çok yönetme imkanına sahip olacağız. Türkiye'deki bir cerrah dünyanın bir tarafında ameliyat yapma imkanına sahip olacak. İş makinelerinin uzaktan yönetilmesi imkanına sahip olacak." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber