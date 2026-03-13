MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), ceza infaz kurumlarında bulunanlara Ramazan Bayramı dolayısıyla 16 ile 22 Mart arasında açık görüş izni verileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 11:09, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 11:09
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Müdürlükten yapılan açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlara bayramlarda ve özel günlerde açık görüş izni verildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, önceden planlama yapılarak Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüşlerin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ile tutukluların bu haktan yararlandırılmayacağı vurgulandı.

Açık görüşten her hükümlünün bir kez yararlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispatlamaları gerektiği kaydedildi.

Açık görüşler, CTE'nin internet sitesinde ilan edilen 173 ceza infaz kurumunda 16 ile 22 Mart, ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan diğer kapalı ceza infaz kurumlarında 16 ile 20 Mart, müdürlük teşkilatı bulunmayan kapalı ceza infaz kurumlarında ise 16 ile 18 Mart arasında yapılacak.

