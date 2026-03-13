Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.Ö., H.H.K. ve E.B. ile taraf avukatları katıldı. Sanık A.Ç. ise duruşmaya ikamet ettiği yerdeki Polatlı Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de salonda hazır bulundu. Mağdur çocuk E.A., duruşmaya Ankara Adliyesi Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) uzman pedagog eşliğinde katılarak beyanda bulundu.

Savcı Tutuklama Talep Etti

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, mağdur hakkında düzenlenen adli raporlardaki bulgular, sanıkların çelişkili beyanları ve suçun "katalog suçlar" kapsamında yer alması nedeniyle sanıkların tutuklanmasını talep etti. Savcılık makamı ayrıca, sanık E.B.'nin adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiğine dair dosyaya giren ihbarı da gerekçeler arasında sundu.

Ara Karar Açıklandı

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından ara kararını açıkladı.

Karara göre: Sanıklar A.Ç. ve E.B., üzerlerine atılı suçun niteliği, delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer sanıklar H.H.K. ve Y.Ö. hakkında tutuklama talebi reddedilerek yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca bu iki sanığın, mağdurun ikametgahına ve okuluna 200 metreden fazla yaklaşmamalarına yönelik adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Mahkeme, olayla ilgili HTS ve BAZ kayıtlarının incelenmesi, sanıkların kullandığı araçların PTS kayıtlarının tespiti ve ismi geçen diğer tanıkların dinlenmesi için ilgili birimlere yazı yazılmasını kararlaştırdı.Duruşma, eksiklerin giderilmesi için 20 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.



