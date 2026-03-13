Ücretli çalışan sayısı arttı

MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Ankara'da korkutan deprem: Merkez üssü Haymana!
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
Kanun teklifi TBMM'de: Alkol üreticileri etkinliklere destek olamayacak
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
80 bin davayı bitirecek kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
EPDK izin verdi: Zorunlu petrol stokları piyasaya açılıyor
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
Türkiye'de 'sessiz tehlike': Her 7 erişkinden biri böbrek hastası
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
TCMB'nin faiz kararına uzmanlar ne dedi?
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi bayram sonrası Meclis'te
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Mobil iletişimde 5G dönemi 1 Nisan'da başlayacak
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
Bakan Şimşek: Program öngörüsünün üzerine çıkabilir
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ücretli çalışan sayısı arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 15 milyon 444 bin 683 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 11:57, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 11:58
Yazdır
Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Ocak 2025'te 15 milyon 410 bin 257 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta yüzde 0,2 artışla 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta, Aralık 2025'e göre yüzde 0,4 azalış sergiledi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber