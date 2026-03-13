Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine 8 ismin seçildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısının ardından Yargıtay üyeliklerine yapılan yeni seçimleri duyurdu. Gürlek, yapılan değerlendirmeler sonucunda Yargıtay'a 8 yeni üyenin seçildiğini bildirdi.
HSK Genel Kurulu kararıyla Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı Yargıtay üyeliğine seçildi.
Gürlek'ten yeni üyelere başarı mesajı
Seçimlerin ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen isimlerin adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığını belirtti.
Gürlek, yaptığı değerlendirmede yeni üyelerin görevlerinde başarılar dileyerek seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.